Pianist Rahel Talts: folgipisiku sain lapsena tänaval muusikat mängides

Džässpianist Rahel Talts rääkis Klassikaraadios, et folgipisiku sai ta väikese tüdrukuna muusikust isaga folgifestivalidel kaasas käies ja tõdes, et nad panid sõpradega mütsi maha ja mängisid tänaval. Oma bändiga Rahel Talts Quartet on tal sügisel ees ootamas mitmed ägedad kontserdid väljaspool Eestit.

"Juhtus nii, et Kaisa Kuslapuul, kes on tuntud kui Lonitseera liige, läks teiste projektidega kiireks, ta ei jõudnud nii palju keskenduda ja mulle pakuti võimalust bändis mängida. Mina olin rõõmsalt nõus, sest muusika on ilus ja proovid olid toredad," ütles džässpianist Rahel Talts, kes esines Viljandi folgil ansambli Epifolium caterva koosseisus.

Epifolium caterva on Setomaal tegutseva Kanada-Eesti helilooja Iisak Sulev Andrelleri poolt kokku kutsutud bänd, kus Seto rahvaviisid said nende nägemuses uue hingamise.

"Loodan, et annan muusikale omalt juurde puudutust, mis sobib nende muusikaga kokku," sõnas Talts, kes on ka varem Viljandi folgipeol üles astunud.

"Viis-kuus aastat käisin ETNO laagrites, esinesime folgi ajal Kirsimäel. Kümme aastat tagasi oli mul folkbänd Tori Hobune, kellega esinesime folgipeo Rohelisel laval päris mitu aastat," meenutas Talts.

Taltsi isa mängis ka tihti folgil ja juba väikse lapsena käis ta isaga festivalil kaasas. "Käisime sõpradega tänaval mängimas. Mütsi panime maha ja mängisime. Sealt saingi folgipisiku. Etnolaagrites oli väga põnev õppida erinevate maade meloodiaid tundma ja see on siiamaani minu enda muusikat mõjutanud," tõi Talts välja.

Pianist tõi välja, et kui folgikontsert on pigem pidu, siis džässkontsert on kuulamiseks.

Talts on viimasel ajal andnud kontserte ka oma kvartetiga Rahel Talts Quartet. "Mais esinesime Berliinis ja juunis Londonis. Esinesime ka Leedu džässfestivalil. Suvel on suhteliselt rahulik, aga sügisel tuleb päris palju ägedaid kontserte, mida ma juba väga ootan."

Saksamaa kontserdid on Taltsi lemmikud. "Publik on hästi soe, palju tahetakse soetada ka albumeid. Inglismaal oli nüüd ka ülitoetav publik, ei olnud tuimust," rõõmustas Talts.