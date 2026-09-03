X!

Treener Enn Meiesaar: loksutamine ja ohkamine aitavad kehapingeid vabastada

Vikerraadio
Foto: Derek Wolfgang / Pixabay
Vikerraadio

Treener Enn Meiesaar rääkis "Huvitajas", et enda loksutamine ja ohkamine on meie kehale väga kasulik, sest tihti istume ise oma energia kinni. Treeneri sõnul on oluline, milline muusika trennis mängib ja tõi välja, et ühte trenni ei maksa kinni jääda, vaid katsetada võiks erinevaid trenne.

"Ma naeran kogu aeg, et ma ei saa tööl käia, ma olen kogu aeg trennis," muheles treener Enn Meiesaar.

Meiesaar on oma erialalt tantsuinimene ja loomingulised sähvatused panevad ta ise oma trenne välja mõtlema. "Olen pakkunud inimestele trennides erinevaid tantsustiile ja kui inimene tuleb trenni, siis ta kunagi ei tea, mis stiil täna tuleb," nentis treener. "On inimesi, kel on eelarvamused erinevate tantsustiilide suhtes ja nad on öelnud, et poleks iial tulnud trenni, kui stiili oleks varem teadnud, aga kui nad selle ära kogevad, siis nad on väga rõõmsad."

"Rütmide tajumine on oluline. Me oleme ju kõik rütmidele väga altid. Ka need, kes ei taha ennast liigutada, siis hea rütmi peale hakkab põlv ikka liikuma," tõi Meiesaar välja. "Ei tohi panna endale peale plokki, et ma ei saa, ma ei oska, mul ei tule nagunii välja."

Meiesaare tõhusaks treenimisstiiliks on loksutamine. "End loksutada saab nii kaheaastane laps kui ka 90-aastane inimene, näiteks minu 97-aastane ema Meeta tegeleb loksutamisega. Loksutamisega tekitame erinevaid vibratsioone, vereringe aktiveerub, energiad hakkavad liikuma. Pane põlved loksuma ja raputa oma keha. Väga kihvt asi on ka ohkamine, nii vabastad oma kehast pinged, kasutan seda oma trennides sageli. Tihti me istume ise oma energia kinni."

Meiesaare jaoks on maailm mikserdus. "Haaran erinevatest valdkondadest teemasid ja teen sellest enda asja, mis ühel hetkel hakkab toimima. Pingutama peab ka, sest läbi selle me areneme. Minu jaoks eluvõti on distsipliin ja järjepidevus."

"Trennides on oluline ka muusika, mida ma alati väga hoolikalt oma tundidesse valin, sest muusika võib olla ka väga lõhkuv. Oma kehale tasub anda ka uusi impulsse, mitte kogu aeg teha sama trenni," tõi treener välja.

Krista Taim ja Enn Meiesaar. Autor/allikas: Vikerraadio

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Huvitaja", saatejuht Krista Taim

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

02.09

Geoloog: Nepali äkktulv jõudis inimesteni seitsme minutiga

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

02.09

"Odüsseia" võtetel osalenud eestlane: Matt Damonile maitses Eesti šokolaad

16.09

Kirjanik Margus Karu lahkumise taga oli sügav depressioon

02.09

Karjakoerte kasvataja: on katastroof, kui borderkolli jääb diivanikoeraks

13:25

Treener Enn Meiesaar: loksutamine ja ohkamine aitavad kehapingeid vabastada

01.09

"Pealtnägijas" teledebüüti tegev Heliis Raudsik: kõik lood telesse ei sobi

12:41

Aednik: sügisväetisega ei tasu enam oodata

02.09

Rita Ray: mu looming räägib sellest, mida ise läbi olen elanud

14:23

Vikerraadio sügisprogrammi jagub ajalugu, teadust ja uusi arvajaid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo