Treener Enn Meiesaar: loksutamine ja ohkamine aitavad kehapingeid vabastada

Treener Enn Meiesaar rääkis "Huvitajas", et enda loksutamine ja ohkamine on meie kehale väga kasulik, sest tihti istume ise oma energia kinni. Treeneri sõnul on oluline, milline muusika trennis mängib ja tõi välja, et ühte trenni ei maksa kinni jääda, vaid katsetada võiks erinevaid trenne.

"Ma naeran kogu aeg, et ma ei saa tööl käia, ma olen kogu aeg trennis," muheles treener Enn Meiesaar.

Meiesaar on oma erialalt tantsuinimene ja loomingulised sähvatused panevad ta ise oma trenne välja mõtlema. "Olen pakkunud inimestele trennides erinevaid tantsustiile ja kui inimene tuleb trenni, siis ta kunagi ei tea, mis stiil täna tuleb," nentis treener. "On inimesi, kel on eelarvamused erinevate tantsustiilide suhtes ja nad on öelnud, et poleks iial tulnud trenni, kui stiili oleks varem teadnud, aga kui nad selle ära kogevad, siis nad on väga rõõmsad."

"Rütmide tajumine on oluline. Me oleme ju kõik rütmidele väga altid. Ka need, kes ei taha ennast liigutada, siis hea rütmi peale hakkab põlv ikka liikuma," tõi Meiesaar välja. "Ei tohi panna endale peale plokki, et ma ei saa, ma ei oska, mul ei tule nagunii välja."

Meiesaare tõhusaks treenimisstiiliks on loksutamine. "End loksutada saab nii kaheaastane laps kui ka 90-aastane inimene, näiteks minu 97-aastane ema Meeta tegeleb loksutamisega. Loksutamisega tekitame erinevaid vibratsioone, vereringe aktiveerub, energiad hakkavad liikuma. Pane põlved loksuma ja raputa oma keha. Väga kihvt asi on ka ohkamine, nii vabastad oma kehast pinged, kasutan seda oma trennides sageli. Tihti me istume ise oma energia kinni."

Meiesaare jaoks on maailm mikserdus. "Haaran erinevatest valdkondadest teemasid ja teen sellest enda asja, mis ühel hetkel hakkab toimima. Pingutama peab ka, sest läbi selle me areneme. Minu jaoks eluvõti on distsipliin ja järjepidevus."

"Trennides on oluline ka muusika, mida ma alati väga hoolikalt oma tundidesse valin, sest muusika võib olla ka väga lõhkuv. Oma kehale tasub anda ka uusi impulsse, mitte kogu aeg teha sama trenni," tõi treener välja.