Uuspõld: võimalus ennast draamanäitlejana näidata pakub mulle suurt rahuldust

Sel kuul jõuab kinodesse Evar Anvelti debüütfilm "Midagi tõelist", mis põhineb Martin Alguse samanimelisel raamatul. Filmis üht peategelast kehastav Jan Uuspõld rääkis saates "Hommik Anuga", et tal on hea meel ennast draamanäitlejana publikule näidata.

"Midagi tõelist" räägib inimlikku lähedust otsivast keskealisest Leost, kes läheb kohtama tutvumisportaalist leitud naisega, ent satub kriminaalse taustaga Karli üles seatud karmi väljapressimislõksu. Leod kehastab Jan Uuspõld, Karli rollis astub üles Kristo Viiding.

Loo autor Martin Algus tõdes, et loetud nädalad enne esilinastust on tema sees korralik tunnete kobar. "Mis teeb natukene rahulikumaks, on see, et ma olen seda filmi mõned korrad erinevas staadiumis näinud. Tänu sellele on suur ootusärevus ka tekkinud."

Tõuke loo kirjutamiseks sai Algus kuuldes väljapressimise meetodist, kus mehi meelitatakse kellegagi kohtuma ja siis hakatakse neilt raha nõudma. "See üks juhtum käivitas minus mõtte, et ma saaksin selle sama kriminaalse loo raamistikku istutada palju suurema loo, mis räägib tegelikult kogu ühiskonnast ja võib-olla maailmast laiemalt: millises maailmas me tegelikult elame, mis asi on väljapressimine ja kust võtab väljapressija selle idee, et kuidas äri käib. Sa pead kellegi konksu otsa tõmbama ja siis hakkavad rahad liikuma."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Jan Uuspõllule pakub rõõmu, et ta saab ennast värskes linateoses draamanäitlejana näidata. "See on mulle väga hea rahuldus," märkis ta.

Selleks, et peaosatäitjad oma tegelasi paremini tunnetaksid, palkas produktsioonifirma koolitaja Robert Marchandi, kes õpetas neile karakteripõhist improvisatsiooni.

"Me võtsime ajaloo välja ja läksime tänavale põhimõtteliselt selle tegelasena elama: jalutad, istud kuhugi burgeribaari maha ja samas Robert hoolitses selle eest, et mingid teised näitlejad tuleksid õigel hetkel, istuksid kõrvallauda, provotseeriksid sind mingisse õigesse olukorda. Ja siis me mängisimegi ilma kaamerateta põhimõtteliselt siin ja praegu mingi olukorra läbi," kirjeldas Viiding.

Tõelise kontakti saavutas Viiding oma tegelasega siis, kui talle tätoveeringud peale kleebiti. "Vahel piisab mingist väga lihtsast välisest vahendist. Minu meelest on Tambet Tuisk ka päris avalikult tunnistanud, et kui ta Vilbre filmis "Mina olin siin" valehambad suhu sai, siis oli tegelane käes. Mul oli samamoodi, et grimmitoolis läks siuke pool tundi, istusin seal silmad kinni. Kui silmad lahti tegin, vaatas Karl otsa."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Muu hulgas pistab Uuspõllu tegelane Leo rinda pornosõltuvusega. "See pornosõltuvus on mingi väga kummaline asi, nagu üldse igasugused sõltuvused. See on ikka väga hull. Seal võib inimene ennast täiesti ära kaotada," lausus Uuspõld.

Alguse sõnul on pornosõltuvus osa üksildusest ja kapseldumisest, mis maailmas praegu valitseb. "Kui ma kirjutasin raamatut, siis ma tegelesin kõrval uurimistööga, et leida õiged elemendid tegelastele. See porno tuli igalt poolt välja. Umbes 80 protsenti on olnud selles sõltuvuses, eelkõige mehed, aga mitte ainult," tõi ta välja.

Lisaks hakkab Uuspõllu tegelane Leo kirjutama internetis sõnumeid, kus ta räägib, et kuigi tema ümber on inimesed ja ta on abielus, on ta väga üksik ja otsib lähedust. Tema tegelane ei räägi kuni lõpuni välja oma probleemidest mitte kellelegi.

"Mehed lihtsalt ei räägi oma asjadest," nentis Algus. "Kui nüüd keegi seda filmi näeb ja tunneb ära, et ta on mingisuguses sellises kohas omadega, siis võta kõige esimene inimene, keda sa vähegi usaldad ja räägi talle otsast lõpuni. Purska välja ja vaata siis, mis saama hakkab. Seda peaks küll tegema."