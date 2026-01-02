Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

Ott Sepp rääkis Vikerraadios, et soomlaste huumor on tõmmatud veel laiema pintsliga kui eestlaste huumor, ja vahel juhtub, et soomlase nali tuleb eestlase jaoks sobivamaks timmida.

"Eelmise aasta lõpus oli see kurb asi, kus ma koondasin Vana Baskini teatri viimased põhikohaga töötajad. Nüüd me oleme ühe lavastuse peal. Kui vanasti mängisime kuus üle 20 lavastuse, siis nüüd on meil üks uus lavastus ja mitte ühtegi vana lavastust," tõdes Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis, kes on kultuuriministeeriumi otsuse Vana Baskini teatrile tegevusteotust mitte maksta, kaevanud edasi riigikohtusse. "Mõistlik on olla teatrina tegev, kui sa oled otsuse kohtusse edasi kaevanud. Mis sa enam kaebad, kui oled pillid juba kotti pannud."

"Mina olen vabakutseline näitleja ja lähen sinna, kuhu kutsutakse," sõnas näitleja Ott Sepp. "Seltskond on meil päris sarnane sellele, kes tegid kaasa etenduses "Kalevipojad". Uues lavastuses mängivad peale minu veel Jan Uuspõld ja Elina Pähklimägi. Kriminaalkomöödia "Stockmann Yard" – Kaubamaja kurikaelad" räägib soomlasest Anto Terrasest, kes töötas Stockmanni kaubamajas 1990. aastate lõpust detektiivina."

2015. aastal ilmus Soomes sellenimeline raamat, mis osutus menukiks.

"Soomlaste huumor on tõmmatud veel laiema pintsliga kui eestlaste huumor, nentis Sepp. "Me üritame neid nalju timmida eestlastele sobivamaks. See on nüansiküsimus, mida ei oskagi väga täpselt seletada, milles see erinevus täpsemalt väljendub."

Sepa sõnul on tema sageli kogenud tänulikkust, mis on tema arvates teatripubliku üks ühine nimetaja. "Igal pool on siiras rõõm ja tänulikkus, lava taha tullakse meid tänama, kui me jõuame oma lavastustega väikestesse kultuurimajadesse," tõi Sepp välja.