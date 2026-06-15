Inno Joonas: põllulilled säilivad vaasis väga hästi

Joonase sõnul sobivad kõik looduses olevad taimed ja lilled väga hästi kokku. "Loodus on selline meisterkunstnik, kes paneb kõik väga harmooniliselt omavahel toimima. Värvused, materjalid, kõik sobivad väga edukalt kokku. See on suurepärane. Siin ei ole vaja karta. Isegi aias õitsevad lilled võib põllulilledega väga ilust kokku kombineerida," rääkis Joonas.

"Meil on kodus tihtipeale olemas igasuguseid vaase. Ma soovitan alati vaadata kodus rahulikult ringi, võtta välja kõik oma potid, mis teil on, kas klaasist, plastmassist või savist, sest põllulilled sobivad kõikidesse vaasidesse."

Kui võtta ette mõni laiem vaas, siis võivad lilled viltu vajuda. "Selleks, et õis jääks sirgu või püsti, võib kuskilt kapist või poest leida toreda vasktraadi, mille võib vaasi kuju järgi kokku muljuda. Kui traat on värviline, siis see on ka dekoratiivne ja paistab suurepärane välja. Väike oluline nipp, mida võib kodus kasutada," lisas Joonas.

Korjatud põllulilled säilivad vees vaasis väga hästi. "Ei maksa karta, aga veel paremini säilivad nad siis, kui varre pealt eemaldada üleliigsed lehekesed, sest need üldjuhul närtsivad ära. Kõik väikesed lehekesed, mis jäävad vette, panevad vee roiskuma ja põllulilled ei püsi," märkis Joonas.

"Veel tasub kõik lillevarred lõigata otsast ära diagonaalse nurga alt. Ei ole hea, kui panna lihtsalt suur sületäis lilli vaasi. Nad peaksid olema alt kõik puhastatud," lisas ta.

"Põllulillede korjamine ja nende seadete meisterdamine on ka terviseküsimus. Kõigepealt me kõnnime, liigutame ennast füüsiliselt, hingame värsket õhku, naudime kõikide meeltega neid lõhnu, mis lilledest tulevad. Kui lõhna ei tunne, siis võiks lausa otsida, et millised lilled mismoodi lõhnavad. Kui nendega koju tuleme, siis paneme nad vaasi, ja naudime kindlasti seda tulemust," rääkis Joonas.

"Me oleme isegi "Terevisioonis" näinud, et kui saatejuhid edukalt lillekimpe valmistavad, siis nad ise on pärast vähemalt tund aega õnnelikud ja rõõmsad, sest nad tunnevad, et see, mis nad on oma kätega loonud, on neile palju energiat ja jõudu andnud," lisas ta.