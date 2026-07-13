Ove Musting: igal aastal vaatan korra tööpakkumisi ja mõtlen, et tahaks kellast kellani tööd teha

Lisaks Eestile toimub uue "Reeturi" hooaja võtted Maltal ja Poolas. "Lõpetasime just enne jaanipäeva seal võtted, olime nädal aega Eestist eemal," ütles ta ja lisas, et kodumaast kaugel filmimine võib kõlada hästi, aga tegelikult oli seal põrgulikult palav ja meeskond väga väike. "Mul isal on ettekujutus, et mu töö on selline, kus noored näitsikud toovad mulle jahedaid jooke, konjak on, sigar on suus, kaabu on peas, mina istun ja kõik teevad täpselt seda, mida tahan, aga just selliste välismaiste võtete puhul on see, et ise tassid asju ja ise külma jooki ei saa, sest see pole kättesaadav, võid sooja leiget vett juua."

Võtetega seotud katsumusi Musting lahedaks loominguliseks tööks ei taha pidada. "Fantaseerimine paberil on äge loominguline töö, sest siis sa teed maakerale tiiru peale või mida iganes saad ette kujutada, aga võtteplatsil on see ainult päästmine," nentis ta ja lisas, et väikestest eelarvetest ei ole selles kontekstis põhjust rääkida. "See, et meil on vähe raha, on paratamatu, kuni me ei liitu ühegi suurema riigiga või ei kuuluta Rootsile sõda ning nad meid enda alla ei võta, siis ei ole meil varianti, et eelarved suuremaks läheks ja peame hakkama saama sellega, mis on."

"Reeturi" kõrval on Ove Musting töötanud ka oma täispika mängufilmiga "Seatapp". "Ühest küljest on see must komöödia, ma hakkasingi mõtlema üks päev selle peale, et mis žanrist inimese elu on, eks see sõltub ka sellest, kuidas me ise seda tõlgendame, võib olla draama, vaevalt, et komöödia, aga ma arvan, et must komöödia võiks hästi inimese elu kirjeldada: saab nalja, on kurbi sündmuseid, on väga kurbi sündmuseid, on jaburaid sündmuseid, on sündmuseid, mille puhul sa ei usu, et see üldse võimalik on."

"Peaaegu iga aasta vaatan CV Online'ist tööpakkumisi ja mõtlen, et tahaks kellast kellani tööd teha, et saaks pärast kella viite trenni või koju minna," kinnitas ta ja lisas, et sõbrad küsivad talt tihti, et mismõttes sa oled nädalavahetusel tööl. "Inimesed, kes on mingis rutiinis, ei saa aru, et see rutiin võib väga mõnus olla."