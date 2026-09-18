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Maal elamise päeva eestvedaja: maaelu sobib aktiivsetele inimestele

Vikerraadio
Foto: Maal elamise päev
Vikerraadio

Maal elamise päeva eestvedaja Reve Lambur rääkis Vikerraadios, et maaelu huvilistel tasub kindlasti minna tutvuma ägedate kogukondadega, kes ootavad endi sekka uusi elanikke. Lamburi sõnul sobib maal elamine just aktiivsetele inimestele, sest seal on nii palju võimalusi ise midagi uut luua.

"Maal elamise päeva korraldamisel on kaks mõtet. Üks on näidata, et maal on väga mõnus elada ja inimesel, kes on mõelnud maale kolimisele, on võimalus vaadata, milline on sealne kogukond, kas seal leidub mulle tööd, on seal elamispinda," ütles maal elamise päeva koordinaator Reve Lambur.

Teine mõte on näidata ka kohalikele elanikele, milline on see vald, kus nad elavad. "Võib-olla on sinna tulnud uusi elanikke, tutvustada neile kogukonda, et oma kogukond saaks tunda uhkust oma valla üle, et see on nii äge koht, kus me elame," tõdes Lambur.

Sel aastal osaleb Lamburi sõnul 26 maavalda. "Kui varasematel aastatel pidi kindlasti vald olema see kontaktpunkt, siis sel aastal võis ka kogukond võtta enda kanda osalemise, et mitte võtta ära võimalust kogukondadelt, kes ootavad oma piirkonda uusi elanikke," tõdes Lambur.

Koroonaaeg andis Lamburi sõnul paljudele tõuke minna maale ja jäädagi sinna elama. "Paljud on just lastega pered, sest maal elamine on turvaline. Miinuseks on teenused, mis ei ole nii käe ja jala ulatuses. Pere peabki omama kindlasti autot. Kogukondade juurde minnes saabki otse küsida, mis on sealse koha plussid ja miinused," sõnas Lambur.

"Maal ei koli sa lihtsalt majja, vaid kogukonda on selle päeva sõnum. Maal elamine sobib just aktiivsetele inimestele. Seal on nii palju võimalusi ise midagi luua ja teha, hakata sädeinimeseks. Nii, et see ka teistele korda läheks," tõi Lambur välja.

Maal elamise päev toimub 19. septembril.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Huvitaja", saatejuht Krista Taim

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