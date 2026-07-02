Eestist pärit kloun: lahendan laval inimeste muresid plastmassist jala abil

Eestist pärit rahvusvaheliselt tunnustatud kloun Julia Masli rääkis "Ringvaates", et lahendab oma komöödiashow ajal inimeste probleeme ning kasutab selleks plastmassist jalga, mis toob talle õnne. Masli tõdes, et kui lepid sellega, kes sa oled, leiad ka oma niši üles.

"Minu suureks missiooniks on kõigi probleemide lahendamine. Ma tulen lavale ja küsin inimestelt, mis on nende probleem. Nad räägivad mulle oma hetke probleemist," ütles Eestist pärit kloun Julia Masli, kes kolis Inglismaale elama 12-aastasena.

Artist on lahendanud nii Euroopa kui USA publiku probleeme, sel nädalal jõuab ta esmakordselt ka Eesti publiku ette.

Eestist on tal ainult väga head mälestused. "Kui lepid sellega, kes sa oled, siis leiad oma niši üles. Sest see, kes sa oled, on alati unikaalne," tõdes Masli.

Pärast keskkooli lõpetamist Inglismaal soovis ta astuda teatrikooli, aga ei saanud kuskile sisse. "Ma osalesin ühe väga toreda trupi Complicite töötoas. Nad soovitasid minna Philippe Gaulier' kooli. See on füüsilise komöödia kool. Sasha Baron Cohen käis ka selles koolis. Mina näen klounis haavatavust. Sa võid ebaõnnestuda, ja sa jagad seda, sest me ebaõnnestume elus kogu aeg, ja see on veetlev," tõdes Masli, kelle parim partner laval on plastmassist jalg.

2019. aastal oli tal kava "Jalad". "See oli pärast keerulist perioodi mu elus. Sellest peale on mul alati jalg kaasas. See on mulle õnnetoov asi, mis peab alati lähedal olema," tõi Masli välja.

Üks väga eriline hetk oli tal Washingtonis toimunud etendusel, kus etenduse lõpus tehti abieluettepanek, mis toimus otse laval. "See oli mulle väga eriline hetk, sest nägin, et seda ruumi saab kasutada millegi väga erilise tegemiseks."