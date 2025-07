Kahe Michelini tärniga restorani omanik: parim on lihtne olla

Restorani 180° by Matthias Diether üks omanik Sten Sarap rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et Eesti parima restorani tegemine on lihtne – selleks, et olla esimene, ei tohi mitte milleski järelandmisi teha.

Veel enne jaaninädalat tunnustati Eestis Michelin Guide'i pääsenud restorane. Tallinnas asuv restoran 180° by Matthias Diether säilitas kaks tärni ja restorani sommeljee Kevin Lilleleht pälvis lisaks sommeljee eriauhinna.

See, et restoran kolmandat tärni ei saanud, omanik Sten Sarapile pettumust ei valmista. Tema sõnul on kahe tärni säilitamine märk maailmaklassi taseme säilitamisest. Sellest hoolimata püüeldakse kolme tärni poole edasi. "Alati tasub kuhugi püüelda," rõhutas ta. "Kaks on väga hea tulemus. Alla ei lähe."

Seda, mis kolmandast tärnist puudu jäi, hindajad restoranile ei ütle. Sarap arvab, et Eesti on kolmanda tärni jaoks lihtsalt liiga lühikese tärnide jagamise ajalooga riik – tänavu jagati tärne neljandat korda. "Ega me ka kohe kahte ei saanud, kuigi omast arust selle kahe aastaga, kui alguses saime esimese ja siis teise, nii palju muutunud ei ole. Võib-olla on imelik kohe kolm või kaks anda."

Michelini hindajad on anonüümsed ning teiste külastajate seas nad välja ei paista, märkis Sarap. "Kui meil oleks kõik eestlased ja siis üks Jeanne-Luc tuleb, siis on küll kahtlane, aga meil käib neid päris palju üle maailma. Nad võivad üksi-kaksi tulla, vahet ei ole, maksavad arve ära. Ei ole nii, et visatakse mingi vautšer ja nüüd saad tasuta," kirjeldas ta.

Restoran 180° by Matthias Diether avati 2019. aastal. "Minu eesmärk oligi teha number üks restoran," lausus Sarap. "Kui niimoodi võtta, et sa tahad teha kõige paremat restorani, siis see on teatud mõttes lihtne, et sa võtadki kõik kõige paremad asjad. Kui sa tahad teha keskpärast, siis sa hakkadki gemüüsetatama ja kvaliteedis järele andma."

Sarapi sõnul on tärnide jagamine omamoodi toetus turismindusele. "Meile on isegi Jaapanist ja Ameerikast Eestisse ainult sööma tuldud. Meil on käinud päris palju rootslasi söömas, kes ütlevad, et neil on odavam tulla lennukiga Stockholmist Tallinnasse, veeta nädalavahetus siin, süüa kahe Michelini tärni restoranis ja tagasi minna, kui et seda Rootsis teha," tõi ta välja.

Kahest tärnist hoolimata ei too restorani pidamine rikkust majja, märkis Sarap. "Kui ma mõtlen sellele, et tahaks nüüd räigelt teenima hakata, siis see peab näiteks kvaliteedi või tööjõu arvelt olema, sest Eestis lihtsalt on nii kallis seda asja teha," nentis ta. "Kui sul ikka restoran täis ei ole, siis on jama. Viimane aasta on keeruline olnud – kõik need maksud ja asjad," tõdes Sarap.