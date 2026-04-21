"Rakett69" uus hooaeg kutsub noori end taas proovile panema

Teadusvõistlus "Rakett 9" valmistub uueks põnevaks hooajaks ja kutsub teadushuvilisi noori end saates proovile panema. Registreerimine on avatud 7. septembrini.

Saatejuht ja füüsik Aigar Vaigu rõhutab, et kandideerima on oodatud kõik noored, kes tunnevad huvi ümbritseva maailma toimimise vastu.

"Minult on sageli uuritud, mis on see salajane koostisosa, mis viib võiduni. Vastus on lihtne: julgus proovida ja oskus ebaõnnestumistest õppida. Me ei otsi valmis teadlasi, vaid noori, kellel on sära silmades ja tahe leida lahendusi elulistele probleemidele," sõnas Vaigu.

Vaigu kinnitusel vajab tänapäeva maailm inimesi, kes ei karda käsi külge panna ja mõelda kastist välja.

"Ärge jätke seda võimalust kasutamata hirmu tõttu, et te ei tea piisavalt. Te teate rohkem, kui arvate, ja ülejäänu õpite lennu pealt," julgustas ta noori. ""Rakett69" on väärtuslik teekond, mis aitab teil oma tegeliku potentsiaali üles leida."

Osalemine pakub lisaks hindamatule kogemusele ka hinnalisi auhindu. Peaauhinna, 15 000 euro suuruse teadusstipendiumi paneb taaskord välja Eesti Teadusagentuur. Lisaks annab HK Unicorn Squad 6000 eurot parimale tüdrukule ning Bolt 6000 eurot silmapaistvaimale raketlasele. Välja antakse ka mitmed eripreemiad.

Võistluse kolm parimat saavad soovi korral õppima asuda Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kandideerima oodatakse 15–21-aastaseid noori. Registreerimine on avatud veebilehelt www.rakett69.ee ja kestab kuni 7. septembrini. Eelvoorud toimuvad 12.–14. septembril Tallinnas.

"Rakett69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Senised hooajad ootavad huvilisi Jupiteris.