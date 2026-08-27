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TTÜ mereteadlane: Läänemeres lähevad asjad paremaks

Terevisioon
Foto: Ken Mürk/ERR
Terevisioon

Läänemere päeval oli "Terevisioonis" külas Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi professor Urmas Lips, kelle sõnul võib vaikselt hakata püsivate ja uute murede kõrval rääkima ka Läänemere olukorraga seotud rõõmudest.

Lips ütles, et sel aastal tahaks ta rohkem rääkida Läänemerega seotud rõõmudest. "Tavaliselt räägitakse muredest rohkem. Ma olen uurinud merd juba üle 30 aasta ja ma arvan, et asjad lähevad järjest paremaks. Oleme positiivsed. Sel aastal kutsutakse Läänemere päeval üles rohkem rõõmu tundma ja nautima," märkis Lips.

Murede taga, mis Läänemerd siiski endiselt puudutavad, on Lipsi hinnangul kindlasti inimene. "Inimtegevusega kaasneb see, et siiamaani me päris ilma jääkideta ei saa. Kui me räägime merekeskkonna kaitsest ja mere kasutamise, siis kaitseme seda keskkonda sellepärast, et saaksime seda ka tulevikus nautida. Samamoodi kasutada, püüda kala, purjetada, ujumas käia. Sellepärast on seda vaja korras hoida, mitte lihtsalt eemalt vaadates kaitsta," tõi Lips välja.

Paremaks on olukord läinud sellepärast, et riikide koostöö Läänemere keskkonna kaitse konventsiooni kaudu on tulemust kandnud, näiteks on vähendatud põllumajandusest pärit toitainete koormust. "Ka hästi palju ohtlikke aineid on vahepeal ära keelatud. Selles mõttes on näha, et on paremaks läinud. Samas jällegi olukord muutub. Kui me vaatame, mis on juhtunud atmosfääris või kliimatingimustega, siis need on jälle olukorda halvemuse poole tagasi nihutanud," nentis Lips.

"Hapnikku on põhja lähedal vähem ja kui on hästi soojad ilmad, siis suvel ei pääse sellest, et on sinivetikate vohamine. Meie oleme sel suvel küll suuresti pääsenud, aga lõuna pool on väga suured vohamised olnud," lisas ta.

Meresüsteemide instituudi on näiteks koostöös Tallinkiga kasutanud juba aastaid pidevmõõtmisi Tallinna ja Helsingi ning Tallinna ja Stockholmi vahel. "Samuti on meil meres mitmeid autonoomseid seadmeid, mis pidevalt mõõdavad hapnikku, klorofülli. Tänapäeval on hästi palju võimalusi kaugseireks, millega alla veesambasse ei näe. Viimase kümne aasta jooksul on pidevalt juurde tulnud seadmeid, millega saab andmeid koguda," rääkis Lips.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

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