Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Ka 2026. aasta suvel sisustab Vikerraadio teisipäevased pärastlõunad kell 16–18 Kristjan Hirmo, kellele on see juba kolmas suvehooaeg Eesti kuulatuima raadiojaama eetris.

"Vikerraadio suvesaade on kujunenud mulle väga armsaks traditsiooniks. On suur rõõm ja au olla taas eetris raadiojaamas, mida olen ise lapsest saati kuulanud," ütles Hirmo, kellele on kahest eelmisest suvest väga positiivsed emotsioonid jäänud.

"Sain kuulajatelt palju sooja tagasisidet ja see annab uuele hooajale vastu minnes hea tunde. Raadio on alati olnud minu suur armastus ning Vikerraadio suvesaated annavad hea võimaluse häält soojas hoida ja kuulajatega vahetult kohtuda," rääkis Hirmo.

Oma saadetesse lubab ta kutsuda huvitavaid külalisi ja mängida head muusikat – nii värsket kraami, klassikuid, ammu unustatud suvehitte kui ka uusi üllatajaid.

"Soovin teha saadet, kus oleks olemas kõik see, mida ise ühelt healt suviselt raadiosaatelt ootaksin," võttis ta kokku.

Kristjan Hirmo on kaitsnud Taltechi majandusteaduskonnas magistrikraadi teenusedisaini erialal ning töötab nüüd samas ülikoolis õppetöö assistendina. Jätkuvalt on ta tegev ka ürituste korraldaja, moderaatori ja DJ-na.