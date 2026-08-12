Elina Nechayeva: mulle meeldib võim oma elu üle

Elina Nechayeva rääkis Vikerraadios, et on olnud kogu elu teadlikult vabakutseline, sest talle meeldib võim oma elu üle. Nechayeva tõdes, et kõik tema otsused ei pruugi olla alati head, aga kogu vastutus on tema kanda ja see meeldib talle.

"Armastus on see, kui sa märkad seda igapäevastes väikestes momentides ja siis on nii hea olla, süda on rõõmu täis ja hea on elada," ütles Elina Nechayeva.

Elina Nechayeva ema on meenutanud, et Elina sündis poolteist kuud varem, kui oleks pidanud ja seetõttu ei arenenud kopsud piisavalt hästi välja tolleks hetkeks. "Arst soovitas mu emal panna mind ujuma või laulma, et kopsumahtu arendada ja ema pani mind rõõmsalt mõlemasse. Nelja-aastaselt läksin koori laulma."

"Puberteediea alguses, kui hinded hakkasid natuke langema, hakkas ema küsima tõsised küsimusi, nagu kelleks ma tahan saada, et maailma paremaks muuta. Kui ema oli eriti pahane mu peale, ütles ta, et kas ma olen nagu kaka, mis ujub jõevooluga kaasa. Ma mõtlesin, et mina küll kaka ei taha olla. Pikki kuid ma ei maganud ja öösiti ka mõtlesin, kuni mingil hetkel nägin ülekannet Salzburgi festivalist, kus Anna Netrebko laulis "Traviatas". See oli nii ilus ja ma mõtlesin, et see on see, mida ma tahan teha," meenutas laulja, kuidas ta leidis oma kire.

Nechayeva on teadlikult elu aeg olnud vabakutseline. "Mulle meeldib võim oma elu üle. Meeldib ise otsustada, mis projekte ma teen ja mida ma ei tee. Kogu karjäärijuhtimine on minu käes. Kõik mu otsused ei pruugi olla head, aga see on minu vastutus, kõik on minu kanda ja mulle see meeldib" tõi lauljanna välja.

"Enne esinemist ei tohi saunas käia ja liigselt trenni teha, et mitte kõhulihaseid koormata, sest siis kaob diafragma plastika ära," tõi muusik välja. "Iga samm minu elus on minu hääle vormis hoidmine," sõnas Nechayeva, kelle lemmikrolliks on Öökuninganna Mozarti ooperis "Võluflööt".

2025. aastal ilmus Nechayeval album "Dreams", mis läks lauljanna sõnul maksma üle 200 000 euro. "Ma töötan ikka veel selle nimel, et see kuidagi üle elada. Vahel mõtlen, et see investeerining on natuke nagu horror dreams (õudusunenägu-toim.), aga tegelikult ei ole asi nii hull, küll kõik ilusti laabub," muheles Nechayeva.

Muusiku sõnul oli albumi valmimine huvitav teekond, rännak iseenda otsimisel ja rännak ka Itaalias.