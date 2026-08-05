Liina Tammepõld: maailmakuulsad artistid tahavad tuuril end koduselt tunda

Suurkontserte korraldava agentuuri L Tips Agency Eesti turundusjuht Liina Tammepõld rääkis Vikerraadios, et maailmakuulsad artistid tahavad tuuril tunda end võimalikult koduselt ja seetõttu pole tegemist muusikute kapriiside või kiuslike nõudmistega. Tammepõld korraldab ka kogukonnakontserte ja soovib eesti artiste suurtele lavadele aidata.

"Olen õppinud reklaami ja imagoloogiat Tallinna Ülikoolis ja selle kõrvalt töötasin plaadipoes. Muusikaarmastus sai alguse juba lapsepõlvest, salvestasin raadiost kasseti peale laule ja käisin erinevatel suvetuuridel Eestis, fännasin väga paljusid artiste. Seejärel läksin Positivus festivalile vabatahtlikuks ning sealt edasi kutsutigi turundama ja kommunikeerima," ütles Baltikumis suurkontserte korraldava agentuuri L Tips Agency Eesti haru turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Tammepõld.

L Tips Agency korraldab selle aasta augustis Moby, The Cure`i ja OMD kontserte.

Kohati on stressitase selles töös väga kõrge, aga adrenaliin ja elamus, mille saad, kui kontsert lõpuks läbi on saanud, on kõike seda väärt. "Kõige ägedam on hetk, kui on kontserdi algus ja ma suunan fotograafid täitsa lava ette pildistama ja ma saan ise ka esimesed lood täiesti lava ees veeta. See energia, mis tekib, kui artist lavale tuleb, tekitab mul alati külmavärinaid," tõdes Tammepõld.

"Artisti valik peamiselt tekib ikkagi logistika ja kuupäevaliste teemade alusel, mitte niivõrd publiku reaktsioonile mõeldes. Kui teeme Eestis midagi, tuleb siia ka lätlasi ja leedukaid," sõnas Tammepõld, kes töötab Läti agentuuris. "Väga suurte artistide puhul võtame Eestit, Lätit ja Leedut ühtse regioonina."

Tammepõld töötab väikeses ettevõttes, kus on neli lätlast, üks eestlane ja üks leedukas. "Me räägime omavahel väga palju artistidest, lõpliku otsuse teeb ettevõtte juht, kelle kanda on ka risk."

Võib juhtuda ka, et artisti tuur tühistatakse. "Kinkisin abikaasale Neil Youngi kontserdipiletid Itaaliasse. Ostsime ka lennud ja majutuse ära, aga juba kevadel tühistas ta kogu tuuri. Tänu sellele, et mul oli ühe panga krediitkaart, mis hõlmas endas ka reisikindlustust, kindlustus ikkagi kattis tehtud kulud, sest reisi eesmärk oligi kontsert. neid asju tasub uurida," nentis Tammepõld.

Mingeid üllatuslikke soove Moby'l ei olnud. "Moby isiklik assistent sellel tuuril on eestlanna, kellega me oleme tihedalt suhelnud, et artistil Eestis väga mugav oleks," nentis Tammepõld. "Artistid tahavad ka tuuril tunda end võimalikult koduselt. Sel nädalal on meil mõlemal kontserdil lava taga abis inimene, kes töötab Andrea Bocelliga. Eestlased on ikka võimekad," muheles Tammepõld.

Ameerika multiinstrumentalist, produtsent ja laulja Moby selle aasta esimeses pooles ilmunud albumil on lugu pealkirjaga "Tallinn". "Tegin natuke uurimistööd ja selgus, et see laul on kummardus Arvo Pärdiga," tõi Tammepõld välja.

Tammepõld korraldab ka kogukonnakontserte. "Tunnen, et suur osa minu südamest kuulub eesti artistidele ja eesti muusikale. Tallinn Music Week'il töötamine on väga südamelähedane ja panus sellesse, et ka eesti muusikud jõuaksid suurtele lavadele. Oma kodulinnas Elvas korraldan täitsa ise paari kontserti. Juuli lõpus esinesid Mikk Tammepõld ja Lauri Räpp Verevi motelli aias. Augusti lõpus tuleb esinema Mari Jürjens," sõnas Tammepõld.