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Birgit Sarrap: ajab närvi, et ma ei suuda leida oma suunda

Vikerraadio
Foto: Anna-Maria Kurrel/ERR
Vikerraadio

Laulja Birgit Sarrap rääkis Vikerraadios, et teda ajab vahel isegi närvi, et talle meeldib igasugune muusika ja meelelahutus, mis teeb tal artistina raskeks ka oma suuna leidmise.

Viimastel aastatel on Sarrap hakanud taipama, et hääle eest tuleb üha enam hoolt kanda. "Enam ei ole lihtsalt nii, et ärkad üles ja viie minuti pärast lähed laulad kõik aariad ära. Tõesti peab neid lihaseid rohkem treenima. Kui on periood, nagu käimasolev vaiksem suvi, siis mitu päeva pole kontserti olnud, oled mitu päeva tegelenud täiesti teistsuguste asjadega, võib-olla pole isegi muusikat kuulanud, siis saan aru küll, et päris see ei ole," selgitas Sarrap.

"Püüan häält treenida ja hoida, et see lavale minnes paremas vormis oleks. Muusika loomisega on samamoodi. Mõnusas tšillimise ja laisklemise foonis on viimased viis kuni seitse aastat, kui mul viimane album ja viimased laulud tulid. Ansambel Swingersiga on mõnus esineda, ka nendega koos oleme laule välja andnud," selgitas Sarrap ning lisas, et viimasel ajal on ta löönud kaasa mitmetel retrokontsertidel.

"Varsti-varsti võtab Birgit jalad kõhu alt ja ma loodan, et midagi värskemat ja rohkem minu näoga hakkab tulema ka," lisas ta.

Sarrap lisas, et talle käivad oma muusikaotsingud vahel ka närvidele. "Kuidas ma ei suuda leida seda oma suunda ja kuulata kogu aeg ühte stiili, vaid tõesti mulle meeldib kuulata absoluutselt kõiksugust muusikat. Mulle meeldib meelelahutus, mulle meeldib, kui inimesed teevad midagi südamest," rääkis Sarrap, kes külastas hiljuti ka talvist EDM-i festivali Winter Tomorrowland ning kodumaist Beach Grindi.

"Inimesed elavad ennast välja, hüppavad, kargavad, naudivad muusikat, melu, näevad tuttavaid ja armsaid inimesi. Mulle kõik see selle juures väga meeldib," lisas ta.

Uut muusikat otsib Sarrap vahel Spotifyst ning Eesti raadiotest. "Kuulan, kes mida mängib. Tegelikult elan ma väga kaasa kõikidele Eesti artistidele. Kui keegi laulu välja annab, siis ma olen ikkagi üks nendest esimestest, kes läheb kaasa elama, kuulama, muusikavideot kuulama. Ka retromuusika on mulle hingelähedane, nii Eesti kui ka välismaa muusika. Täiesti seinast seina," tõdes Sarrap, kes kuulas kooliajal teismelisena Vanalinna hariduskolleegiumi klassivendadega ka metal-muusikat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: Vikerraadio, intervjueeris Kristjan Hirmo

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