Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

Röst on traditsiooniline viis, kuidas koomikud oma armastust ja austust näitavad. Röstil ei ole reegleid, ei ole ühtegi teemat isiku kohta, mille üle ei võiks nalja teha. Iga nõrkus ja enda avamine saab karistatud. See pole üritus nõrganärvilistele, küll aga kõigile neile, kes hindavad püstijalakoomikat, tahavad näha midagi ainulaadset ja olla osa millestki kordumatust.

Õhtut juhtis Sander Õigus.