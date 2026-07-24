Elina Nechayeva: see oli nii ilus, et ma nutsin harjutades

Sopran Elina Nechayeva rääkis "Ringvaates", et Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi kirjutatud lühiooperid on nii hingeminevad, et on vaja eraldi harjutada, et ta lauldes nutma ei hakkaks. Nechayeva sõnul on Eesti heliloojate loomingut laulda palju võimsam tunne.

Helilooja Tiit Kikas on kirjutanud kaks muusikali ja nüüd valmis saanud oma teise lühiooperi.

"Koroonaajal tuli taeva kingitusena Tartu linnapäevade korraldajatelt ooperi tellimus. See oli muidugi hullumeelne julgus öelda jah, aga kui sa ei tee, siis ei juhtu mitte midagi. Mul oli tol ajal väga palju aega, nagu meil kõigil, ja nii ma kirjutasin oma esimest lühiooperit "Ööbik ja Roos" seitse kuud," meenutas Kikas.

"Palju võimsam tunne on laulda Eesti heliloojate loomingut, sest kui Verdi ja Puccini kirjutasid rolli kellelegi mõeldes, siis nüüd saan ma laulda rolli, mis on kirjutatud mulle mõeldes. See on tohutu au. Pean tõdema, et esimese lühiooperi jaoks harjutasin ma päris pikalt, et ma ei peaks nutma, kuna see on niivõrd hingeminev. Ma ei suutnud ilma nutmata seda esitada vähemalt kaks-kolm kuud, nii et ma pidin seda konkreetselt harjutama," ütles sopran Elina Nechayeva. "Ma nutsin ja harjutasin."

Nüüd juhtus uue ooperiga "Õnnelik prints" tema sõnul sama. "Tiit suutis kirjutada taas sellise aaria, et ma jälle nutan," sõnas Nechayeva.

Ooperi libreto on kirjutanud Jaagup Kreem. "Kõik teavad teda kui rokimeest, aga tema sees elab teine Jaagup, kes on erakordselt südamlik, suure hinge ja osava ja täpse käega poeet," tõi Kikas välja. "Jaagupi sõnad lisavad ooperile päris tugeva pitseri."

Kikas sõitis Balile, et ooperit kirjutada. "Tulin sealt tagasi kotitäie muusikaga ja hakkasin seda siin vormima."