Allan Roosileht: liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole

Raadioajakirjanik Allan Roosileht ütles "Ringvaates", et legendaarne Oktoberfest on midagi sellist, mida ta mitte kusagil maailmas näinud ei ole.

Roosileht selgitas, et Oktoberfestil on umbes 20 väga suurt õllemaja, millest igaühte mahub mitusada inimest. "Siin on igal pool ansamblid ja orkestrid ning kui nad mängivad lugusid, mida inimesed teavad, siis nad tõusevad lihtsalt pinkide peale püsti, ronivad isegi laua peale, löövad kannusid kokku ja hakkavad kõik koos möirgama ja laulma," ütles ta ja lisas, et midagi sellist ta kuskil maailmas näinud ei ole.

"Ma arvan, et Müncheni inimesed siia väga paljud ei tule, sest nad on siin korduvalt käinud, aga sakslasi on väga palju, on tuldud teistest linnadest, mina hakkasin sõitsma Hamburgist, kust hakkasid minuga koos sõitma ka Rostocki poisid õllekastidega, kes rüüpasid kõik need viis tundi korralikult," nentis ta ja lisas, et samuti kohtus ta Bayeri rahvariietes poisse, kes ütlesid talle, et nemad on tegelikult hoopis Barcelonast.

Liiga purjus rahvast seal Roosilehe sõnul näha ei ole. "Siin on väga suured seltskonnad ning oma valve käib ka asjal juures, aga ega siin niimoodi ei ole, et kui sa laua peale ronid, siis tuleb turvamees su juurde, patsutab õlale ja ütleb, et nüüd hakka minema," ütles ta ja lisas, et esimesed kanderaamid on talle juba vastu tulnud. "Siin on olnud traumasid ja kukkumisi, asju juhtub, aga on olemas terve hulk brigaade, kes selle endale peale on võtnud ja teevad asja ära."

"See hulk kannusid, mis siin lauale tuuakse, on täiesti enneolematu, lauad on õllekannusid täis, siin on terve süsteem, kogu aeg lükatakse kärudega uusi kannusid sisse," mainis ta ja lisas, et toitu veetakse laiale suurte kandikutega. "Toiduhulk on nii suur, ma olen kindel, et seda ei jõuta ära süüa."