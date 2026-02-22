Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

Seda Elina Nechayeva ei ütleks, et Eesti Rahvusmeeskoor laulab talle tausta. "Me oleme üks ühine energia," kinnitas ta ja lisas, et kõik annavad võrdselt endast parima. "Loomulikult olen ma neid varem kuulnud, aga nende koos esinemise võimalust mul pole veel olnud."

"Mul tihtilugu ei teki külmavärinaid, see muusika, mis mul seda tekitab, peab olema väga-väga hea, aga kui ma proovi tegin, siis üle kogu keha jooksid külmavärinad, seda tekitasid need võimsad meeshääled," selgitas ta ja mainis, et meeshääl mõjub inimese närvisüsteemile palju rahustavamalt kui naishääled. "Kuulata meeskoori on nagu teraapia."

Nechayeva kinnitas, et tema väikesele pojale meeldib väga klassikaline muusika. "Tema lemmiklugu on praegu "Öökuninganna aaria"," mainis ta ja kinnitas, et vahel laulavadki nad seda koos lapsega. "Ta on nüüd viimasel ajal ka tantsima hakanud, trambib ja plaksutab, ta on tore ja armas poiss."

Saates esitas Elina Nechayeva koos Eesti Rahvusmeeskooriga ka oma loo "La forza":