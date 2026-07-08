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Lühiooperi libretist Jaagup Kreem: ooper pole üldse minu žanr

Vikerraadio
Foto: Ken Mürk/ERR
Vikerraadio

Jaagup Kreem rääkis Vikerraadios, et kuigi ta on juba kahele lühiooperile libreto kirjutanud, pole ooper üldse tema žanr. Kreemi sõnul vihastas ta sel korral ooperile muusika kirjutanud Tiit Kikase peale palju vähem kui temaga koos esimest ooperit kirjutades.

"On suur väljakutse, kui sõber helistab ja ütleb, et ma kirjutan ooperit, kirjuta sa sõnad," meenutas libretist Jaagup Kreem, kuidas sai temast ooperi libretist ja nende kahe koostöös sündis lühiooper "Õnnelik prints".

"Kui poleks tulnud koroonat, poleks ilmselt olnud sellist aega, et see töö ette võtta," sõnas Tiit Kikas, kes kirjutas ooperile muusika. "Esimese ooperi "Ööbik ja Roos" kirjutamine võttis aega seitse kuud. Kui seda edukalt etendati, tekkis tahtmine teha nii-öelda teine osa. See on väga klassikaline võte, et tehakse kaks lühiooperit, mida on võimalik ühel õhtul publikule pakkuda, et saada täispikk ooperiõhtu. Mulle tehtigi pakkumine kirjutada veel üks lühiooper ja nii sündis "Õnnelik prints"."

Kreem meenutas, et ärkas hommikul kell viis ja istus laua taha. "Umbes kahe nädalaga olin töödistsipliini tagasi saanud ja sulg oli jälle teravaks läinud. Tiit saatis hilisõhtul uue loo, tema on rohkem õhtuinimene ja hommikul kell üheksa ma juba küsisin ta käest, mis ta sellest tekstist arvab. Tiit magas sel ajal veel," muheles Kreem.

Seekord vihastas Kreem Kikase peale vähem kui eelmisel korral. "Esimese ooperi puhul vihastasin kõik oma vihastamised ära.," nentis Kreem.

"Ma pole mingi muusik, ma olen jutuvestja, elukunstnik, Tiit on muusik. Mina ei tunne nooti ja noot ei tunne mind ka. Tiiduga on selles mõttes lihtne koos töötada, et Tiit alati ütleb, et kõik on suurepärane, aga..." muheles Kreem. "Ma laulan alati kõik, mis ma kirjutanud olen, ise läbi, et kõik oleks voolav."

Kikase sõnul laulavad lühiooperis Kai Rüütel-Pajula, Raiko Raalik, Elina Nechayeva ja Reigo Tamm.

Lühiooper "Õnnelik prints" jõuab esmakordselt publiku ette 14.-15. augustil Kohilas, Tohi Distillery ajaloolise viinaköögi jõeäärsel õuealal.  

Tiit Kikas ja Jaagup Kreem Autor/allikas: ERR/Kirke Ert

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Kirke Ert ja Taavi Libe

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