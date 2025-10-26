"Klassikatähed" üllatab võistlejaid kuulsate lavapartneritega

"Klassikatähtede" viies saade on täis üllatusi, sest võistlejad saavad oma lavapartneritega tuttavaks esimest korda alles laval publiku ja žürii silme ees.

"Klassikatähtede" viiendas saates ootab noori muusikuid ees üllatus, sest võistlejad ei tea, kellega nad lava jagavad ja esineda tuleb partneriga, kellega nad kohtuvad alles laval. Võistlejad on välja valinud küll pala, küll ei ole nad eelnevalt oma lavapartneriga saanud koos harjutada.

Üllatusena noortele on nende partneriteks sel korral Eesti muusika absoluutsed tipud. Kitarrist Harald Trass kohtub laval Elina Nechayevaga, flöödimängija Tuule-Helin Krigul saab partneriteks ansambel Hortus Musicuse ja Andres Mustoneni, sopran Annabel Soode laulmist saadavad Olav Ehala ja Lembit Saarsalu, Havryil Sydoryki kõrvale istub klaveril Indrek Laul, löökpillimängija Karl Martin Tombak jagab lava Tõnu Kaljuste ja filharmoonia kammerkooriga ning klarnetimängija Isabella Runge esineb koos Hans Christian ja Karolina Aavikuga.

Kuidas võistlejad ootamatus olukorras hakkama saavad ning kui nauditavalt lood kõlavad, oskavad hinnata saate kohtunikud – maailmalavadel tuntud sopran Mirjam Mesak-Gerbeth, helilooja ja pianist Rein Rannap ning ERSO peadirigent Olari Elts.

"Klassikatähed" pakub vaatajatele veel ühe maiuspala, sest avanumbriks saavad stuudios ja klaveril kokku kõik saates läbi aegade läbi käinud pianistid, teiste seas ka saatejuht Johan Randvere.

Kuni suure finaalsaateni jätkub ka televaatajate hääletus. Oma lemmiku poolt saab hääletada finaalkontserdi alguseni 7. novembril.

Telefonihääletuse numbrid, ühe kõne hind on üks euro:

900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt

900 7002 Isabella Runge, klarnet

900 7003 Annabel Soode, sopran

900 7004 Havryil Sydoryk, klaver

900 7005 Karl-Martin Tombak, löökpillid

900 7006 Harald Trass, kitarr

"Klassikatähed 2025" on eetris pühapäeviti kell 19.15 ETV-s ja Klassikaraadios.