Signe Kivi: uus algus on mind päästnud

Riigikogu liige ja tekstiilikunstnik Signe Kivi alustas pärast abikaasa Kalju lahkumist uut eluetappi majaehitusega Sakus. Kivi sõnul on uus algus aidanud tal raskest ajast edasi minna ning toonud ellu ka rohkem suhtlemist ja uusi inimesi.

Kivi rääkis "Vikerhommikus", et mõtles eelmisel talvel pikalt tulevikule ning ta sai aru, et lähenemas on aeg, mil ta jääb päriselt üksi. Selleks, et uue ja vaimselt keerulise etapiga kohaneda, vajas ta endale projekti, mis aitab mõtted mujale seada.

"Uus algus saab olema raske ja keeruline, aga ma vajan seda," meenutas ta toonaseid mõtteid.

Eelmisel aastal soetas Kivi endale Sakku maalapi, kuhu ta nüüd maja ehitab. See ei ole tema esimene maakodu projekt. Mullu suvel raskele haigusele kaotanud abikaasa Kalju Kiviga oli neil Lahemaal maakodu üle 40 aasta. Nüüd toimetab seal Kalju poeg Mihkel oma kaaslasega.

"Saab väga hästi hakkama ja mul on tohutu rõõm seal külas käia. Ma tegingi endale selgeks, et nii ongi parem. Nüüd ma olen külaline. Ma kartsin esimest külaskäiku mõeldes, et küllap ma istun siin ja seal ja üle tiigi valge pingi peal ja pisarad voolavad, aga seda ei juhtunud. Ei juhtunud ka sellepärast, et kõik see, mida me seal selle pika aja jooksul oleme teinud, see on nii armas ja nii ilus ja see jätkub."

Kivi arutas majaehituse otsust ka oma lastega. Noorem poeg suhtus sellesse alguses kahtlevalt, vanem poeg aga leidis, et maja ehitamisel pole põhjust kõhelda. Kui Lahemaal ümbritsesid teda mets, hundid ja karud, siis Sakus on Kivi inimeste keskel.

"Ma olen aru saanud, et ma tahangi seda. Ma tahan suhelda ja ma tahan teha midagi, mida ma pole elus teinud," märkis ta.

Saku maja on tänaseks vundamendi saanud, kuid seinu ja katust veel ei ole. Kivile meeldib seal jalutada ja mõelda, mida ta tulevatest akendest nägema hakkab.

"See on mind päästnud. See on mind hoidnud. Ma ka tean, sest ma natukene avasin neid plaane Kaljule ja muidugi talle meeldis, et Mihkel saab Lahemaal täisperemeheks."

Poliitikast ei loobu

Järgmise aasta kevadel toimuvad Eestis taas riigikogu valimised. Pikalt poliitikas olnud Kivi ei ole endale veel suuri eesmärke seadnud.

"Selles suhtes on kahetised mõtted. Ma tahaksin toetada oma erakonda, andes endast parima ja võib-olla mitte sättides väga kõrgeid eesmärke. See on ehk praegu aus vastus. Ma olen tegelikult saanud elus väga palju tuge ja uusi väljakutseid ka poliitikast, kuhu mind kutsus tänaseks lahkunud Siim Kallas, keda ma väga-väga igatsen. Elame, näeme," ütles ta.

Küll aga nentis Kivi, et polariseerumine, mis on ka Eesti poliitmaastikule jõudnud, talle ei meeldi. "Eelmine riigikogu koosseis ja see suhtlusviis, need väljendid, see oli väga šokeeriv," lausus ta.

Samas näeb Kivi, et ka selles vallas on olukord paremaks minemas. "See on väga muret tekitav ja väga ohtlik. Aga nagu elus ikka –nii oma elus kui avalikus elus – käivad protsessid lainetena. Praegu tõuseme natukene sealt alt sügavusest ülespoole."

"Ma siiski loodan, et see kahe jalaga maa peal olemine, mida me eestlastena väga hindame, see talupoja tarkus, et äkki me kõigisse äärmustesse ei lasku. Me oleme olnud seal päris lähedal. Võib-olla kui nüüd see tõsine valmisvõitlus käima läheb, võime neid väga suuri kontraste ja vastasseise näha, aga võib-olla ka mitte," ütles Kivi.