Elina Nechayeva: võtsin end sel albumil täiesti paljaks

"Minu pojakene Olive tihtipeale rahuneb, kuulates pala "La forza", aga tema repertuaar on juba laienenud, uuelt albumilt "Dreams" hakkavad talle ka lood juba täitsa sobima," ütles laulja Elina Nechayeva.

Nechayeva sõnul on see tema suur trikk, kui laps ei taha väga süüa. "Kui lapse tähelepanu on kusagil mujal, Olive on juba suurem poiss, siis hakkan talle laulma ja ta jääb mulle suu ammuli otsa vaatama ja nii mugav on teda siis toita. Laulu saatel ta siis naeratab ja sööb ilusti," muheles lauljanna.

Lapse saamisega seoses toimus tema elus väga suur muutus. "Minu jaoks on ankruks minu töö, mis mind hoiab õigel kursil. See oli ka väga hea motivatsioon taastumiseks pärast sünnitust. Nii hääleliselt kui ka füüsiliselt."

Nechayeva meenutas, et opereti "Minu veetlev leedi" jaoks pidi ta ikka vaeva nägema, et kiiresti üleliigsed kilod maha saada.

Last aitab hoida abikaasa, kes on koreograaf ja tantsija. "Aga mul on ka imeline ema ja imeline vanaema," tõi Nechayeva välja oma suure tugigrupi."Väikese lapse kõrvalt on keeruline isegi WC-s käia, rääkimata duši all käimisest või kuuma tee joomisest."

Lapsele väga meeldib sümfooniline muusika. "Näiteks Mozarti Reekviem, mida tegime Mustoneniga Jaani kirikus, kaks tundi järjest ta kuulas proovi ja ei teinud ühtegi piuksu, dirigeeris veel kaasa ka. Straussi lood on tal kõik selged ja kui me Neeme Järviga tegime kontserti, siis teine osa oli Raffi sümfoonia, vaatasime Estonia kontserdisaali kõrvalukse pisikesest aknast ja kogu sümfoonia, mis kestis tund aega, ta jälgis, tal ei hakanud igav. Ma olen väga üllatunud tema kontsentreerumisvõime üle, mis beebidele ei ole nii väga omane," tõdes Nechayeva.

Hiljuti teostas Nechayeva oma suure unistuse salvestada album orkestri saatel. "Koos Tšehhi rahvusorkestriga salvestati Tšehhis orkestriosa. Vokaaliosa salvestasin Itaalias Toskaana ilusate viinapuupõldude vahel. Albumit "Dreams" võib nimetada üheks minu eluetapiks, mida ma muusikasse panin, minu sügavamad mõtted ja tunded maailma osas ja tunnete osas on sel albumil," tõi lauljanna välja. "Ma võtsin täitsa paljaks ennast sellel albumil."

Nechayeva sõnul toimuvad albumiesitluskontserdid oktoobris Südalinna Teatris ja Vanemuises.