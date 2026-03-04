X!

Eesti Laulul kolmandaks jäänud Ollie: kerge lein on ikka

Sel aastal Eesti Laulul kolmandale kohale jäänud Ollie tõdes "Ringvaates", et ta ei plaani püssi põõsasse visata.

Viimased kolm aastat Eurovisioonile pürginud, kuid kaks korda teise ja see aasta kolmanda kohaga piirdunud Ollie rääkis, et nende kolme nädala jooksul, mis Eesti Laulust peagi möödas on, on ta tundnud väga erinevaid emotsioone.

"Tegelikult oli see aasta väga enesekindel tunne, aga läks nii, nagu läks. Ma olen leppinud sellega. Ja tegelikult on fännide tugi tugevam kui kunagi varem. Ma arvan, et tänu sellele, et tuli kolmas koht ja ei tulnud võitu, siis on see side fännidega veel tugevam. Nad tunnevad minu eest ülekohut, toetavad mind ja kirjutavad mulle," avas ta.

Pead norgu Ollie ei lase. "Kerge lein on ikka, sa mõtled, mis oleks võinud olla, oleks jõudnud sinna ja need inimesed, kellel on hädasti vaja seda lugu näha, oleks ka lõpuks näinud seda, aga see on osa protsessist, ju siis ma ei olnud veel valmis," nentis ta.

Järgmisel aastal lubab ta Eesti Laulul osaleda juhul, kui tal selleks hea lugu on. "Kui neid tulemusi vaadata, siis ütleks, et see aasta läks hääletusprotsentide mõttes kõige paremini," ei kaota ta lootust kord Eurovisioonile pääseda.

