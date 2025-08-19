Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

Muusik Oliver Mazurtšak ehk Ollie rääkis Vikerraadios, et artist peab mingi hetk leppima, et isegi kui ta annab endast parima, ei pruugi ta kuskile jõuda. Äsja uue looga "Guardian Angel" kuulajate ette tulnud Ollie tõdes, et parimad asjad tema elus on juhtunud kogemata.

"Olen koos oma isaga vähemalt kümme korda suurtel lavadel üles astunud ansambli 2 Quick Start kontserdil kitarristina," meenutas Ollie oma lapsepõlve lemmikbändi, kus tema isa Jüri Mazurtšak mängis trumme. "Ise tunnen, et sain seal väga hästi hakkama."

Ollie meenutas enda esimesi esinemisi laval, mis toimusid algklassides seoses klaverieksamiga. "On nii loogiline, kui sul on alguses see hirmufaktor. Vanemad otsustasid mind klaverit õppima panna, mul endal tõmmet mingit pilli õppima minna ei olnud," tõdes Ollie. "Sügavam huvi muusika vastu tekkis mul alles 14-aastaselt."

"13 aastat tagasi kitarrisoolode konkursi võitmisega seoses hakkas minu vastu huvi tundma üks USA produtsent, kellega ma mõnda aega koostööd tegin. Tänu temale arenes mul välja huvi produtseerimise vastu. Hakkasin ise sellesse maailma süvenema, ja see on mind toonud siia, kus ma täna olen," ütles Ollie, kes võttis 10. klassis vastu otsuse hakata muusikuks.

Otsa kooli sisse saades oli ta noor ja enda sõnul väga tagasihoidlik. "Esmane šokk oli see, et kuhu ma sattusin, aga nädal aega hiljem sain aru, et ma olen õiges kohas."

"See on igapäevane võitlus, absoluutselt iga päev on need kahtlused, et see, mida ma sihin, see, mis on võimalik, mis on mulle määratud, on väga suur hall maa ja artistina pead sa mingi hetk leppima, et isegi kui sa annad endast parima, ei pruugi sa kuskile jõuda. Et see, miks sa seda teed, peab tulema õigest kohast. Et sa teed seda mitte edu saavutamiseks, vaid et sulle meeldib seda teha," selgitas muusik.

Raha teenimise eesmärgil on Ollie ka pulmabändis mänginud.

Äsja astus Ollie kuulajate ette oma vastvalminud looga "Guardian Angel". "Parimad asjad, mis minuga on juhtunud, on juhtunud kogemata," tõdes Ollie. "Detsembrikuus kaotasin oma vanaisa ja see võis olla see seeme minu kukla taga. Ikka mõtled oma äsja lahkunud inimesele ja veebruarikuus läksin stuudiosse, et muusikat kirjutada, aga kuna midagi head pähe ei tulnud, otsustasin teha pausi. Tegin Insta lahti, skrollisin, ja tuli ette romantilise alatooniga video, taustaks lugu "Knockin' on Heaven's Door"," meenutas Ollie uue loo sündi.

See video viis ta aga mõttele, kui ta vanaema ja vanaisa olid noored ja kui nad alles kohtusid, mis oli väga ilus aeg. "Mõtlesin, et aga mida minu vanaema peab pärast vanaisa lahkumist tundma, kes on vanaisa tundnud mitukümmend aastat. Selle peegeldasin oma suhte peale, mida mina tunneksin, kui mu elukaaslane peaks lahkuma, ja mul tekkis suur leinatunne. Võtsin kidra kätte ja edasi sündis juba kõik väga loomulikult," kirjeldas Ollie südamliku ballaadi sünnilugu.