Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja: liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht

Buns Run Club jooksuklubi eestvedaja Kris Süld ütles Raadio 2 hommikusaates, et jooksuklubis saab heas seltskonnas sotsialiseeruda ja suhelda ning samal ajal saab aktiivsusminutid ka kirja.

Kris Süldi sõnul ühendavad jooksuklubid kaks eri asja. "Saab heas seltskonnas sotsialiseeruda ja suhelda ning samal ajal saab aktiivsusminutid ka kirja, suurepärane kooslus kahest asjast," selgitas ta ja mainis, et nende jooksuklubis on fikseeritud tempo, mis on keskmisele harrastajale jõukohane. "Aga erinevatel jooksuklubidel on erinevad tempod, ka klubide sees tehakse erinevaid tempogruppe, tehakse ka kõndimise projekte."

"Tempovalik on üldiselt selline, et suudaks ka joostes rääkida," ütles Süld ja lisas, et ainüksi Tallinnas on mõnikümmend jooksuklubi. "Ma arvan, et Eesti peale võib juba olla üle saja, sest peaaegu igas linnas ja alevis on mingi grupp, kes liigub ja proovib seda koos teha, seega liikumisharrastuse alustamiseks on jooksuklubi väga hea koht."

Tema sõnul võib jooksuklubidest ka armastust leida. "Seda on ka juhtunud meil, just mõni nädal tagasi tuli meie jooksuklubi chat'i foto ühest beebist, kelle vanemad kohtusid jooksuklubis, seega kõike võib juhtuda, see pole eesmärk omaette."

Buns Run Club tähistab sel aastal tuntud peoõhtut ehk augusti viimast reedet veidi teistmoodi. "Meie proovime sinna liita tervislikuma aspekti juurde, korraldame jooksuvõistlust Telliskivi 5000, jookseme läbi Kalamaja tänavate," ütles ta ja mainis, et võistlusele on juba sadu registreerunuid.