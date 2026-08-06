Isabella Runge: Eesti publik vajab kontserdi alguses kõvasti soojendamist

Klassikatäht Isabella Runge rääkis Klassikaraadios, et Eesti publik on natuke külm ja vajab kontserdi alguses kõvasti soojendamist, et inimesed avatumaks muutuksid. Klassikatäht Harald Trassi sõnul võiks Eesti heliloojad klarnetile ja kitarrile rohkem lugusid kirjutada.

"Just "Klassikatähtede" kontserdivoorule vaatan ma suure heldimusega tagasi, see oli väga suur elamus. Mäletan küll, et närv oli suur sees, aga õhkkond saalis oli väga toetav ja inspireeriv," tõdes kitarrist Harald Trass.

Klassikatäht Isabella Runge meenutas, et tema ülesanne oli kontserdivoor toona avada. "Kontserti avada on alati keeruline. Publik, eriti Eesti publik, on natuke külm ja neid on vaja soojendada, et inimesed muutuksid avatumaks. See on ka suur vastutus, kuidas teha avapauk sellisele kontserdile, kus esinevad niivõrd ägedad ja kõrgel tasemel muusikud. Mul oli suur närv sees. Nüüd sellele tagasi vaadata on väga tore," tõdes klarnetimängija Isabella Runge.

"Eesti heliloojad võiksid kitarrile ja klarnetile rohkem lugusid kirjutada. See kõlaline kooslus väga lahe. Mulle eriti just meeldib, et klarnet ja kitarr saavad hästi piano's mängida, et see duona sobib," ütles Trass.

Trass tõi välja, et vahepeal on kitarril mängides nii, et mida halvem akustika on saalis, seda parem, sest siis peavad inimesed hästi tasa olema. "See toob elektri ja pinge saali, isegi hingama peab vaikselt, et kuulda," sõnas Trass.

""Klassikatähtede" saade oli väga hea praktika, esinemisnärvi ei ole mul enam nii palju," tõi Trass välja.

Runge sõnul on vahepeal tegelikult hea, kui natuke närvi on sees. "See toob kõik meeled ühtseks ja keskendumine on ka parem, kui pisike pinge on sees," sõnas Runge.

6. augustil esinevad nad koos Kadrioru lossis.