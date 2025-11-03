"Klassikatähtede" kuuenda saate võitis kitarrist Harald Trass

"Klassikatähtede" kuuendas saates seisis kõigil osalejatel ees kaks vooru: koostöö inimesega väljaspoolt muusikavaldkonda ning kultusfilmile "Siin me oleme" uue helitausta loomine. Saate üldvõitjaks valis žürii ja stuudiopublik kitarrist Harald Trassi.

Koostöövoorus andis Mihhail Gerts oma maksimumpunktid Isabella Rungele, Maria Faust tunnustas viie punktiga Harald Trassi ja Kristjan Järvi kõrgeimad punktid pälvis Karl Martin Tombak. Koos publikuhäältega, kes andsid maksimumi Havryil Sydorykule, võitis koostöövooru Isabella Runge.

Dirigent Kristjan Järvi sõnul on osalejate kohta filmihelindamise voorus raske midagi öelda. "Te olete väga loovad ja head, ma näen, et kui teil seda väljakutset ei oleks niisugust asja teha, siis te ei teeks ka, aga mõned omavad rohkem kalduvust sellele kui teised," selgitas ta ja mainis, et ta andis punkte tulevikupotentsiaali vaates. Oma maksimumpunktid andis ta Karl Martin Tombakule.

Saksofonisti ja helilooja Maria Fausti sõnul oli neid etteasteid väga tore vaadata. "Ma ootasin, et oleksite kasutanud veel rohkem ära näiteks oma pilli kõlakasti, seal oli heledaid lakse, mida oleks saanud sinna juurde panna, sest kui pillimängijal on pill, siis see on ka tema keha," ütles ta. Kõige kõrgemad punktid ehk viis punkti andis ta Tuule-Helin Krigulile.

Dirigent Mihhail Gerts lähtus oma hinnete puhul sellest, kui palju ettevalmistust ja läbimõeldust oli sellesse ülesandesse ja selle teostamisse pandud. "Ka detailirohkust, püüdes tabada seda meeleolu," selgitas ta ja andis maksimumpunktid Harald Trassile.

Publikult sai maksimumpunktid Havryil Sydoryk, seega filmihelindamise voor läks jagamisele Harald Trassi ja Tuule-Helin Kriguli vahel.