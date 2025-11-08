Galerii: "Klassikatähed 2025" konkursi võitis pianist Havryil Sydoryk

Vaid 16-aastane Havryil Sydoryk on läbi "Klassikatähtede" hooaja säranud kõikides voorudes ja saanud kõrgeid punkte nii žüriilt kui ka publikult. Estonia kontserdisaalis võeti ta etteaste vastu ovatsioonide saatel ja žüriil jagus noorele pianistidele vaid kiidusõnu. Lisaks "Klassikatäht 2025" tiitlile tunnustati Havryili finaalkontserdil mitme eripreemiaga - ta pälvis Klassikaraadio, ERSO, Tallinna Kammerorkestri ja MustonenFesti eripreemiad. Samuti kuulus talle publiku poolehoid, mis selgus läbi hooaja toimunud telefonihääletusega.

Ukrainast pärit Havryil Sydoryk hakkas klaverit mängima kuueaastaselt ja iseloomustab klaverit kui instrumenti, millel on piiritud võimalused oma mõtete ja ideede eluviimiseks. Andekas noormees on lisaks õppinud viiuli- ja flöödimängu, kitarri, klavessiini ja komponeerimist. Sõja puhkemise tõttu Ukrainast lahkuma pidanud noormees õpib hetkel Tallinna Muusika- ja Balletikoolis klaverit Age Juurika ja klavessiini Reinut Teppi juhendamisel.

Tihedast eelkonkursist jõudsid "Klassikatähtedesse" sel hooajal võistlema kuus silmapaistvat noort muusikat. Laureaadile lisaks osalised konkursil sopran Annabel Soode, löökpillimängija Karl Martin Tombak, klarnetimängija Isabella Runge, kitarrist Harald Trass ja flöödimängija Tuule-Helin Krigul.

"Klassitähed 2025" saatesarja teise kohaga tunnustati Harald Trassi ja kolmanda kohaga Karl Martin Tombakut. Vanemuise eripreemia pälvisid Annabel Soode ja Tuule-Helin Krigul, Pärnu Linnaorkestri eripreemia Harald Trass, Hortus Musicuse eripreemia Harald Trass, Tuule-Helin Krigul ja Havryil Sydoryk.

Finaalkontserdil jagasid võistlejad lava Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja dirigent Andres Kaljustega. Noorte muusikute etteasteid hindas žürii koosseisus dirigent Tõnu Kaljuste, ooperilaulja Annely Peebo, dirigent Henri Christofer Aavik, tšellist Marcel Johannes Kits ja pianist Sten Heinoja. Õhtut juhtis Johan Randvere.

Finaalkontserdi säravad etteasted ja meeleolud jõuavad televaatajateni ETV vahendusel sel laupäeval kell 18.45. Finaalkontserti vahendas otseülekandes Klassikaraadio, kontsert on järelkuulatav Eesti Raadio mobiiliäpis.

2013. aastal esmakordselt toimunud "Klassikatähed" saateformaadi autorid on Helen Valkna, Anu Välba ja Timo Steiner. Tänavune konkurss sündis Eesti Televisiooni, Klassikaraadio, Eesti Kontserdi ja Kultuuripartnerlus SA koostöös.