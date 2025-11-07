Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

Sel reedel, 7. novembril astuvad kuus noort muusikut Estonia kontserdisaalis publiku ja žürii ette, et koos suure sümfooniaorkestriga anda kõige olulisem "Klassikatähtede" kontsert.

Saate võitu ja "Klassikatäht 2025" tiitlit lähevad püüdma sopran Annabel Soode, löökpillimängija Karl Martin Tombak, pianist Havryil Sydoryk, klarnetimängija Isabella Runge, kitarrist Harald Trass ja flöödimängija Tuule-Helin Krigul. Finaalis jagavad nad lava Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, kontserti dirigeerib Andres Kaljuste.

Finaalile kohaselt on eriline ka žürii, kes noorte muusikute etteasteid kontserdisaalis kohapeal hindab. Žüriis on äsja koju jõudnud Tõnu Kaljuste, kes tegi Eesti Filharmoonia kammerkooriga just maailmale tiiru peale, ja hiljuti Saksamaal maineka preemia pälvinud dirigent Henri Christofer Aavik. Viinist tuleb talentidele kaasa elama maailma ooperilavadel särav Annely Peebo. "Klassikatähtede" võitjate rivi esindavad žüriis saatesarja kõige esimene laureaat, tšellist Marcel Johannes Kits ja 2016. aastal tiitli pälvinud pianist Sten Heinoja.

Finaalkontserdil selgub "Klassikatäht 2025" laureaat ja saatesarja esikolmik. Estonia kontserdisaalis antakse üle ka mitu eriauhinda, selgub ka publiku lemmik. Publiku rõõmuks esitavad noored muusikud finaalkontserdil ka ühise pala.

"Klassikatähed 2025" finaalkontserdile saab 7. novembri õhtul otseülekandes kaasa elada Klassikaraadio vahendusel. ETV toob finaalkontserdi vaatajateni päev hiljem, laupäeval kell 18.45. Saadet juhib Johan Randvere, telesaate režissöör on Krista Luts.

2013. aastal esmakordselt toimunud "Klassikatähed" saateformaadi autorid on Helen Valkna, Anu Välba ja Timo Steiner. Tänavune konkurss sünnib Eesti Televisiooni, Klassikaraadio, Eesti Kontserdi ja Kultuuripartnerlus SA koostöös.

Finaalkontserdi kava

Isabella Runge (klarnet)

Weber. Klarnetikontsert nr 2 Es-duur op. 74

II Romanza. Allegretto con moto

III Alla Polacca

Harald Trass (kitarr)

Rodrigo. "Concierto de Aranjuez" kitarrile ja orkestrile

II Adagio

Annabel Soode (sopran)

Mozart. Donna Elvira aaria "Ah, chi mi dice mai" ooperist "Don Giovanni"

Verdi. Leonora kavatiin "Tacea la notte placida … Di tale amor che dirsi" ooperist "Trubaduur"

Wagner. "Unelmad" laulutsüklist "Wesendoncki laulud"

Karl Martin Tombak (löökpillid)

Dorman. "Frozen in Time" löökpillidele ja orkestrile

II Euraasia (lõpp)

III Ameerikad

Tuule-Helin Krigul (flööt)

Jolivet. Kontsert flöödile ja keelpilliorkestrile

I Andante cantabile

II Allegro scherzando

III Largo

IV Allegro risoluto

Havryil Sydoryk (klaver)

Beethoven. Klaverikontsert nr 3 c-moll op. 37

III Rondo. Allegro – Presto

"Klassikatähed 2025" senised esitused, galeriid ja uudised leiab kodulehelt.

Saated on järelvaadatavad Jupiteris.