Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

Tänavu "Klassikatähtedes" osalev klarnetist Isabella Runge ütles, et klarnet on väga kauni ja mitmekesise kõlaga puhkpill, mis on elegantne ja paindlik, kuid samal ajal pakatab jõust ja kirest.

Kuidas kirjeldaksid end ühe lausega?

Minuga ei hakka mitte kunagi igav.

Kes tõi sind muusika juurde?

Klarnetit sattusin ma õppima erinevate kokkusattumuste tulemusel. Musitseerimine koos teistega ansamblites ja orkestrites aga võitis mu südame ja otsustasin, et tahan pillimänguga tõsiselt tegeleda.

Keda nimetaksid enda eeskujudeks?

Klarnetistid Nicolas Baldeyrou, Sabine Meyer ning Michael Collins on mänginud suurt rolli minu kui klarnetisti olemuse, muusikalise maitse ning kõlaideaali kujunemisel.

Esimene mälestus seoses klassikalise muusikaga?

Kui olin kuskil 4-aastane, siis oli üks lugu, mis mind alati paelus ja mille kuulamisest ma ära ei väsinud. Sel oli hunnikus erinevaid helisid, mida ma varem kuulnud ei olnud. Keerutasin end muusika saatel ja imiteerisin kuuldud helisid.

Aastaid hiljem võtsin ette ja uurisin välja, mis teosega tegemist oli: Raveli "Bolero".

Kuidas iseloomustaksid paari lausega oma instrumenti?

Klarnet on väga kauni ja mitmekesise kõlaga puhkpill. See on elegantne ja paindlik, kuid samal ajal pakatab jõust ja kirest.

Mis on seni kõige eredam mälestus seoses muusikaga?

Glasgow legendaarses "Barrowland Ballroomis" esinemine festivalil "Celtic Connections", kus esitasime väljamüüdud möirgavale saalile tuntuimate briti artistide laule orkestri ja solistidega.

Milline muusikaline teos on sinu jaoks kõige olulisem?

John Lennon'i "Imagine".

Mis on sinu suurim unistus?

Soleerida BBC Symphony Orchestra ees Royal Albert Hall'is Londonis.

Millist popmuusikat sa kuulad? Kes on sinu lemmikartistid?

Olen selle koha pealt täielik kameeleon, mind võib leida kuulamas pea et kõike! Viimase aja lemmikuteks on kujunenud Vulfpeck, Moonchild, Lamp ning Aoba Ichiko.

Miks otsustasid osaleda "Klassikatähtedes"?

Minu jaoks oli saatesse kandideerimine suur eneseületamine. Kui noorena "Klassikatähti" vaatasin ei oleks mulle pähe mahtunudki, et võiksin seal saates kunagi ise mängida. Kui nägin kuulutust mõistsin, proovin praegu või mitte kunagi.