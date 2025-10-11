"Klassikatähtedes" keeratakse klassikahittidele vint peale

Noori muusikuid ootab "Klassikatähtede" kolmandas saates ees väljakutse esitada maailmakuulus teos täiesti uues võtmes. Viis jääb küll äratuntavaks, aga kõik muu kõlab teistmoodi – juurde on põimitud tehnilisi vimkasid ja värve ning vahetatud seadeid. Uue ja omanäolise esituse saavad Paganini, Gershwini, Bachi, Vivaldi, Chopini ja Stravinski tuntud meloodiad.

Stuudios võtab sel pühapäeval koha sisse uus žürii ja noorte etteasteid asuvad hindama ooperigurmaan ja "Klassikatähtede" esimene saatejuht Marko Reikop, dirigent, helilooja ja kogenud arranžeerija Rasmus Puur ning maailmaklassi jazzpianist Ameerikast Holger Marjamaa, kes inspiratsiooniks klaveril ühe teose samuti uues võtmes kõlama paneb.

Žüriil on noortele jagada väärt tagasisidet, aga ka avastusi iseenda kohta. "Leidsin endas sentimentaalse poole. Mulle ei meeldinud see, et see esitus mulle meeldis," tunnistas Marko Reikop ühele osalejale.

Jätkuvalt on avatud ka "Klassikatähed 2025" telefonihääletus, mis žürii ja publiku edetabeli lõpuks pea peale võib keerata.

Oma lemmikut saab kogu hooaja vältel toetada helistades numbritel, ühe kõne hind on üks euro:

900 7001 Tuule-Helin Krigul, flööt

900 7002 Isabella Runge, klarnet

900 7003 Annabel Soode, sopran

900 7004 Havryil Sydoryk, klaver

900 7005 Karl-Martin Tombak, löökpillid

900 7006 Harald Trass, kitarr

"Klassikatähed 2025" on eetris pühapäeviti kell 19.15 ETVs ja Klassikaraadios.

Kahe telesaate vahel toimuvat kontserdivooru saab MUBA suurde saali vaatama tulla teisipäeval, 14. oktoobril, kontserti vahendab Klassikaraadio. Suur finaal toimub Estonia kontserdisaalis 7. novembril.