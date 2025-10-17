"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?
"Klassikatähtede" neljas saade võtab ette kuulsad poplood ja kutsub kaamera ette tänased popstaarid, kes lähevad viktoriinis vastamisi saates osalejatega. Vaatajatel on võimalik end samas viktoriinis juba praegu proovile panna!
Popitöötluste saatele kohaselt puudutavad küsimused muusikamaailma selle kõige laiemas mõistes – klassikast kaasaegsete hittideni. Saates lähevad vastamisi kaks võistkonda, kus noore põlvkonna popmuusikuid esindavad Säm, An-Marlen ja Jaagup Tuisk. "Klassikatähtede" osalejatest panevad end proovile Isabella Runge, Karl Martin Tombak ja Tuule-Helin Krigul.
Kuidas võistkondadel saates läheb ja kes rohkem punkte saab, näeb pühapäeval kell 19.15.
Viktoriini saavad siinsamas lahendada kõik juba praegu!
Toimetaja: Karmen Rebane