Lauri Laubre: kontserdile ei minda ühe loo, vaid tervikliku elamuse pärast

Kontserdikorraldaja Lauri Laubre rääkis Vikerraadios, et igal juhul tasuks minna kontserdile, kui artist vähegi korda läheb, sest iga kontsert on kordumatu kogemus. Laubre sõnul aga ei tasu kontserdile minna ühe loo pärast või spetsiifilise ootusega, sest tegemist on tervikliku elamusega, kus asjad juhtuvad kohapeal ja lõpptulemust pole kunagi võimalik ette ennustada.

"Muusikaga on selline lugu, et see ei koosne ainult nootidest ja heast helitehnikast, vaid see on suur komplekt paljudest asjadest nagu artisti karismast, lavakarismast, elavast esitusest, mis ei ole kunagi samasugune, õhkkonnast. See, mida me ikkagi taga ajame, on kordumatu kogemus, mida saab ainult elavast esitusest," ütles kontserdikorraldaja, muusik ja produtsent Lauri Laubre, mis eristab kontserdielamust plaadimuusikast.

Laubre meenutas, et 1970. aastatel muusika kõlaski hoopis teistmoodi. "Näiteks laulu "Trooja vari" salvestasime kaheksarealisele makile, aga me kuuleme seal 16-häälset laulu ja erinevaid pille, rütmimasinaid, mis mitte kuidagi ei mahtunud kaheksale reale ära ja pidime olema väga leidlikud. See oli meeletu töö."

Tänapäeva tehnoloogia on aga võimas ja oma viimase albumi "Northodoxian" näitel tõi Laubre välja, et seal on üks lugu salvestatud 300 reale. "Sellised on tehnoloogilised erinevused tolle aja ja praeguse aja vahel."

Laubre tõdes, et alati tasuks minna kontserdile, kui artist vähegi korda läheb. "Ära ole mingi tugitooli targutaja, kes ütleb, et aga seal pole seda lauljat ja see muusik on juba nii või naa. Minul on mitmeid kontserte, mida ma olen kahetsenud, et ei läinud vaatama, tüübid ka ju lõpuks vananevad ja võimalus kaob ära," tõdes ta. "Ära mine kunagi kontserdile mingi spetsiifilise ootusega. See on live-kontsert, koht, kus asjad sünnivad ja juhtuvad ja sa ei oska kunagi seda lõpptulemust täpselt oodata."

Samuti ei saa Laubre sõnul minna kontserdile ühe loo pärast, see on juba eos vale lähenemine. "Siis vaata juba parem Youtube`ist kontsertsalvestust. Kontserdile sa lähed ikkagi saama terviklikku elamust. Kontserdi energia määrab lõpuks see, kuidas see tervikuna tööle hakkab."

Viimastel aastakümnetel on muusikaäris toimunud suured ja globaalsed muutused. Ühel hetkel, kui plaadimüük ära kadus, voolas suur raha artisti elavasse esitusse. "Erinevad platvormid muutusid muusika presenteerimise kohaks, raha seal keegi ei teeninud, aga raha on muusikul ju vaja ikkagi teenida. Salvestatud muusikat müüdi aina vähem. Tänu sellele, et tekkis elavate suurte muusikute defitsiit, on kõik hinnad lakke lennanud, piletite hinnad on tõusnud, sest muidu ei majanda ära. See muudatus on olnud üsna globaalne," tõdes Laubre.

"Teine muudatus on see, et kuna suuri originaalartiste enam kätte ei saa, sest nad on nii hõivatud oma suurte tuuridega suurtel turgudel, on väga suur osa elavast esitusest liikunud tribuutartistide mängumaale ehk artistidele, kes esitavad teiste artistide muusikat, tehes seda väga hästi," sõnas Laubre.

Tänavu taaselustas Laubre Haapsalus festivali "Rock in Haapsalu".