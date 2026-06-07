ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ingo Normetile

8. juunil tähistatakse mõni aasta tagasi meie hulgast lahkunud teatripedagoogi ja lavastaja Ingo Normeti 80. sünniaastapäeva. Sel puhul toob ETV2 teemaõhtu vaatajate ette nii erisaated kui ka tema käe all valminud lavastused.

"Kohtumine Ingo Normetiga" (2016)

ETV2 eetris 7. juunil kell 19.30

2016. aastal tehtud intervjuu lavastaja ja teatripedagoog Ingo Normetiga. Küsib Margus Saar. Režissöör Maarika Lauri, operaatorid Andrus Rebane ja Tanel Velli-Vällik. 8. juunil on Ingo Normeti 80. sünniaastapäev.

Telelavastus "1991" (1992)

ETV2 eetris 7. juunil kell 19.55

Pealkiri piiritleb lavastuse tegevusaja aastaga 1991 ja kui veel täpsem olla, siis isegi 1991. aasta esimese poolega, mil Eesti Vabariigi iseseisvus polnud veel välja kuulutatud. Stsenaariumi kirjutas romaani "Pingviin ja raisakass" järgi Mihkel Mutt, lavastas Ingo Normet. Osades Madis Kalmet, Terje Pennie, Ene Järvis, Kalju Orro, Peeter Tooma, Jüri Krjukov, Ago Roo, Luule Komissarov jpt.

"Tähelaev: Lavakas 50" (2007)

ETV2 eetris 7. juunil kell 22.35

1957. aastal alustas legendaarse Voldemar Panso juhtimisel lavakooli esimene lend. Kes õpivad siin täna ja mida arvavad OMA koolist Aarne Üksküla, Kalju Komissarov, Ingo Normet, Elmo Nüganen, Anu Lamp, Hendrik Toompere jr, Tiit Ojasoo ja teised tänase Eesti teatri säravad tegijad? Saatejuht Reet Oja, režissöör Kalev Lepik.

Telelavastus "Naine, kes saabus kell kuus" (1992)

ETV2 eetris 7. juunil kell 23.45

Ingo Normeti lavastuse aluseks on kuulsa Kolumbia kirjaniku Gabriel Garcia-Marqueze samanimeline novell. Näiliselt on tegu restoranipidaja ja prostituudi lihtlabase suhtega, ent tegelikult on lugu keerulisem, põnevam, salapärasem ja see salapära jääb püsima kuni loo lõpuni. Näidendis on paljutähenduslikku pinget, siin on armastus ja siinsamas on surm. Osades Angelina Semjonova, Mihkel Smeljanski ja Ago Roo. Režissöör Ingo Normet.