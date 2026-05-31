ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jüri Aarma 75. sünniaastapäevale

Jüri Aarma Autor/allikas: Ülo Josing/ERR
Seekordne ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jüri Aarmale, kelle sünnist möödus 30. mail 75 aastat.

19.30 "Ajaviitur" (1982)

Aega viidavad Helle-Reet Helenurm, Luule Komissarov, Ene Järvis, Jüri Aarma, Paul Poom, Kaarel Kilvet, Ivo Eensalu, Karl Kalkun ja Urmas Kibuspuu jt. Stsenarist Toivo Tootsen, lavastaja Eero Spriit, režissöör Toomas Lepp.

20.15 "Tähelaev. Jüri Aarma" (2008)

Ühelpool ja teiselpool piiri, kord küsija, kord vastaja, kord rambivalguses, kord kulisside taga. Saates on näitleja, muusik ja ajakirjanik Jüri Aarma. Saatejuht Andres Raid, režissöör Kalev Lepik.

21.30 "Kuninganna Maudi maa" (1980)

Telestsenaariumi tegi Ardi Liives oma samanimelise kuuldemängu ainetel. Väikesel, ühe suitsuga saarel kohtuvad elus pettunud üliõpilasest tütarlaps ja kainelt elu hindav mees. Osades Külliki Tool ja Jüri Aarma. Teose lavastas Gunnar Kilgas, toimetaja Arvi Maasik.

22.45 "Teater? Teater!!! Teater..." (1988)

Saade viib meid tolleaegsesse Noorsooteatrisse, kus sai teoks üks tänuväärne ettevõtmine. Autorid Tõnu Oja ja Villu Kangur, saatejuhid Jüri Aarma ja Olav Ehala.

Toimetaja: Karmen Rebane

