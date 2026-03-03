X!

Alika: töö käib suure suvehiti loomise nimel

Foto: ERR / Kalev Lilleorg
Veebruari alguses uue loo välja andnud Alika rääkis "Terevisioonis", et ta proovib lugusid kirjutada nii palju kui vähegi võimalik, ja lisaks lähiaja loomeprojektile bändiga Arg Part käib töö ka suure suvehiti loomise nimel.

"Veebruari alguses tuli mul uus lugu "Motiiv" välja ja tegime sellele ka bändiversiooni. Ma proovin nii palju kui võimalik lugusid kirjutada," ütles Alika Milova, kelle sõnul peegeldab iga tema laul teda ennast.

Praegu teeb Alika koostööd bändiga Arg Part. "Hästi toredad poisid, ma olen nende fänn olnud juba ammusest ajast, alati käin nende kontserdil näpud püsti, nüüd otsustasime, et võiksime ühe laulu koos ka kirjutada, nii et meil tuleb selline mõnus loomeprojekt. Ja nagu kõikidel artistidel on ka minul suure suvehiti eesmärk. See on perfektne stsenaarium teha lugu, mis inimestele korda läheb, loodame, et see täitub," muheles Alika.

Lugu "Motiiv" räägib psühholoogilisest stsenaariumist. "Igal inimesel on mingid füüsilised või mentaalsed asjad, mida nad kipuvad kordama kogu aeg. Lugu sellest, et meil kõigil on mustermotiiv, mingi stsenaarium peas olemas,mis kordub isegi siis, kui me seda väga ei soovi," kirjeldas lauljanna.

Alika, "Motiiv"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

