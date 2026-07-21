Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

Viljandi pärimusmuusikafestivali avaõhtul lavale jõudva kontsertlavastuse osaleja Romet Allingu rääkis Vikerraadios, et see pole kuiv muusikaajaloo tund, vaid visuaalselt efektne muusikalavastus. Dramaturg-lavastaja Lee Tauli sõnul rändavad nad teatraalsel moel läbi eesti rahvapillide värvikate lugude.

Viljandi Pärimusmuusikafestival kannab sel suvel pealkirja "Igaühel oma pill". Selline nimi pandi ka Pärimusmuusika Keskuse loodud kontsertlavastusele, mis rändab läbi eesti rahvapillide loo ja jõuab folgi avapäeval aida suure saali lavale. Kell 9.20 on stuudios lavastuse dramaturg ja lavastaja Lee Taul ning üks osaleja Romet Allingu.

"Selle lavastuse väljamõtlemine ei olnud sugugi lihtne ülesanne, küll aga väga äge väljakutse. Pärimusmuusika keskuse teabekogu juht Inga Ronk tuli mulle appi ja üsna pea saime aru, et nii palju värvikaid lugusid ja legende on just rahvapillide ümber ja ka nende pillide mängijate ümber ja püüame neid nüüd natuke teatraalsemas kastmes lavale tuua," ütles lavastuse dramaturg ja lavastaja Lee Taul, kes kutsus kampa kõik Eestis pärimusmuusikat õpetavad kõrgkoolid.

Tauli sõnul on kõige efektsem just teatraalsuse osakaalu suurus. "Tahtsime pisut rohkem puudutada teatrikeele läbi lugude edasi andmist. Pillimehed võtavad tüki jooksul enda kanda mitmeid erinevaid rolle," selgitas lavastaja.

"See lavastus on palju enamat kui kuiv muusikaajaloo tund. Teatraalset külge on isegi enam kui muusikat, see pole lihtsalt kontsert," nentis kontsertlavastusel osalev pillimees Romet Allingu.

Folgipeo ajal on plaanis vaid üks etendus, aga Tauli sõnul on kontsertlavastust võimalik vaadata ka jõulude ajal.