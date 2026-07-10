Jäätisemeister Sindy Hiripitiya: šokifaktori pärast pole mõtet jäätist teha

Jäätisemeister Sindy Hiripitiya rääkis saates "R2 Hommik!", et ükskõik millest jäätist teha, siis see peab alati maitsema hästi, sest ainult šokifaktori pärast pole mõtet jäätist teha. Hiripitiya sõnul on tema valmistanud üle 400 jäätisesordi.

"Vahel käime jäätisevõistlustel üle Euroopa ja maailma ja siis on ka vaja mõelda täiesti kastist välja. Hoiame oma lihaseid soojas ja katsetame täiesti kreiside ideedega, ida iganes keegi välja pakub või meilt tellida soovib," ütles kümme aastat Tallinna vanalinnas jäätisekohvikut Gelato Ladies pidanud Sindy Hiripitiya, kes oskab jäätis teha absoluutselt kõigest.

Hiripitiya sõnul peab jäätis alati maitsema hästi. "Pole mõtet teha ainult šokifaktori pärast. Muidugi saab teha näiteks lõhest jäätist, aga kes seda tahab?"

"Just tegime merevaigust jäätise, mis on väga põnev ja uus. Sellel on mõnus vaigumaitse," nentis jäätisemeister. "Õnneks on eestlased ja üldse põhjamaalased väga suured jäätisesööjad ja jäätist süüakse aastaringselt."