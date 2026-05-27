Tanel Tuuleveski: Mount Everesti tipus ei olnud väga mõnus olla

Alpinist Tanel Tuuleveski meenutas "Ringvaates" Mount Everesti vallutamist ja tõdes, et tipus ei olnud väga mõnus olla, sest oli väga külm ja tuuline. Tuuleveski sõnul ta ise enam mäetippe vallutama ei kipu, aga kui mõni tema tütardest tahaks minna, siis läheks ta küll kaasa.

Hiljuti vallutas maailma kõrgeima mäetipu Mount Everesti ühe päeva jooksul 275 inimest. Rekordi tegi ka šerpa, kes on mäe tippu jõudnud suisa 32 korda.

15 aastat tagasi vallutas Mount Everesti Tanel Tuuleveski. "Šerpa on tubli mees, aga see on ka tema töö. Need šerpad elavad kõrgmägedes ja nende jaoks on see mõnevõrra lihtsam kui meie jaoks, sellepärast neid ka sinna appi võetakse, et nad on head ronijad," tõdes Tuuleveski.

Šerpade kõige tähtsam ülesanne on tavaronijate jaoks rada ette valmistada. "Kogu marsruut baaslaagrist tipuni. Tuleb kindlustada köied, ette valmistada kõrgemad laagrid. Vastavalt eelarvele saab siis endale palgata üks kuni kümme šerpat, nii palju kui tahad, nende jaoks on see teenistus."

Tuuleveskil oli tippu ronides tipuööl oma šerpa, kes temaga kaasa tuli ja teda jälgis. "Minu šerpa kadus enne tippu kuhugi ära. Pärast ta jõudis ikka baaslaagrisse tagasi."

Kui palju inimesi korraga mäge vallutab, siis see on Tuuleveski sõnul ohtlik. "Tekivad järjekorrad, üleval on külm, mõni hakkab rabelema, inimesed lähevad närviliseks."

Tuuleveski meenutas hetke, kui tema oli Mount Everesti vallutanud ja tõi välja, et vaade oli ilus ja näha sai kaugele, aga oli ka väga külm. "Me jõudsime suhteliselt vara hommikul, tuuled olid tugevad. Mul ei olnud väga mõnus olla, sest oli hästi tuuline ja külm. Mäletan, et natuke enne tippu oli üks hari vaatega ida poole, kui ma seal harja peal olin, siis just kaugusest tõusis päike, esimesed päikesekiired tulid horisondile ja see oli võimas moment, mis mulle meelde jäi," meenutas Tuuleveski. "Ise ma enam Everesti otsa ei kipu. Kui mõni mu tütardest tahab minna, siis läheksin kaasa nagu oli eelmisel aastal mu sõbral Andrasel, kes ise käis kõrvaltippu ronimas ja tütar käis Everesti otsas."