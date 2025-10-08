Alpinist Kunnar Karu: märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus

Alpinist Kunnar Karu naasis just Nepalist Manaslu mäe tipust ja rääkis "Ringvaates", et märg lumi on mägedes kõige raskem ilmastikunähtus. Karu tõdes, et mäel matkamise ja ronimise eelduseks on ikkagi matkakoolis omandatud teadmised ja korralik varustus, et tuleks toime ka siis, kui mäel midagi juhtub.

Nädalavahetusel jäi Mount Everestil lumetormi kätte paarsada inimest.

Kunnar Karu naasis just 8000 meetri kõrguselt Manaslu mäe tipust. "Olen värskelt Nepalist tulnud. Kuna saime kahe nädala võrra kiiremini tehtud, siis õnnestus meil tulla ära enne, kui Nepali saabusid tulvaveed ja lumetormid."

Teisipäeva lõunast oli Karu sõnul juba teada, et reedel tuleb torm. "Kõik, kes olid Mount Everestile ronimas, taandusid alumistesse laagritesse ja võtsid nädala puhkust, aga tavalised matkajad, kes olid Tiibeti poolse mäe peal, Everesti teisel küljel ja kellel Everesti otsa ronimise plaane polnud, jäid seal hätta," nentis Karu.

Alpinisti sõnul pole midagi teha, kui taevast tuleb märga lund ja kogu su varustus on tossud ja tutimüts, siis sellest on keerulistes oludes toimetulemiseks natuke vähe.

"Mure on selles, et lund on palju ja see on rajad kinni pannud, aga kuna ilm on läinud ikkagi heaks, siis ma usun, et kellegi elu seal ohus ei ole, lihtsalt sealt alla saamine võtab aega," ütles Karu. "Kui sul ei ole korralikku matkasaabast ega kasse seal all, siis kuidas sa vaene hing seal lumise kivi peal kõnnid. Kuna sa matkad ikkagi 4000 meetri peal, võiks inimesel kaasas olla ikkagi tagavaravarustus ka, juhuks kui ilm peaks nöökima."

Tiibeti poolse mäe küljel on olud Karu sõnul rasked ja seal pole ühtegi päästekopterit. "Kui midagi juhtub, siis on valida, kas jaki selga või siis inimeste abiga alla ja mõlemad versioonid ei ole väga kaasaegsed päästemeetodid. Märg lumi on mägedes üleüldse kõige raskem ilmastikunähtus. Kui on miinus kümme, siis lumi on kuiv, riided ei vetti ega külmu läbi," nentis Karu.

Karu meenutas enda üht väga keerulist laskumist Jaapani mäelt Fuji. "Me jalutasime 25 kilomeetrit raskete kottidega alla paduvihmas, vahepeal lörts, siis külmumine. Kui jõudsime alla bussijaama, olime nii läbikülmunud, et ei suutnud saapapaelugi kinni panna," ütles Karu.