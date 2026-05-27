Kirjanik Sam Wachman: Eesti on terve elu end mulle ootamatult ilmutanud

Ukraina juurtega ameerika kirjanik Sam Wachman rääkis "Ringvaatele", et tema tõestisündinud lugudel põhinev romaan "Päevalillepoisid", mis räägib 12-aastasest Ukraina poisist, tõlgiti esimesena just eesti keelde, sest Eesti on terve elu end talle ootamatutel viisidel ilmutanud.

Võib tunduda kummaline, et 25-aastane Ameerika noormees kirjutab südantlõhestava romaani 12-aastasest Ukraina poisist, kelle elu lõhub sõda ja et just eesti keelde tõlgiti "Päevalillepoisid" esimesena.

"See on minu arvates imeliselt poeetiline, sest Eesti on terve mu elu end ootamatutel viisidel ilmutanud. Kui ma teismeline olin, elas meie juures Eesti vahetusõpilane, seega ma armusin tema kaudu Eestisse. Oma bakalaureusetööd kirjutasin ma Tallinnas," selgitas kirjanik Sam Wachman, kuidas jõudis tema teadvusesse Eesti.

Wachman oli Tallinnas, kui Venemaa Ukrainasse tungis. "Olin omadega täiesti läbi ja tundsin oma Eesti sõprade armastust ja toetust," tõdes kirjanik.

Tema juured ongi sügaval Ukrainas. "Mul on kaheksa vaarvanemat, kellest kuus on Ukrainast pärit. Teismelisena läksin Ukrainasse ja õpetasin seal tillukeses kolkakoolis inglise keelt. Ma tundsin, et see ongi mu kodumaa," meenutas Wachman.

Raamatu kirjutamist alustas ta 2019. aastal. Samal ajal, kui Venemaa tungis Donbassi.

Täiemahulisest sissetungist sai ta teada oma õpilase käest, kes saatis talle öösel sõnumi, et me oleme nüüd sõjas. "Poiss oli 12-aastane. Mul oli sel ajal käsil ülikooli viimane semester, olin siis Pirital. Ja ma kukkusin sel semestril enamikes ainetes läbi."

Ta korraldas Rumeenias oma õpilastele laagri, kus lapsed said sõjaõudustest veidi hinge tõmmata ja lihtsalt lapsed olla. "12-aastastest olid selle aasta jooksul justkui 20-aastased saanud, see oli omamoodi südantlõhestav, aga neid oli võimatu selle eest kaitsta," meenutas ta.

Uuesti kohtumine oli laste jaoks Wachmani sõnul suur asi. "Istusime koos ja jutustasime lugusid ja ma panin neid oma vaimusilmas kirja. Viimaks ütlesin, et nad peaksid raamatu kirjutama. Ma polnud oma raamatut selleks hetkeks aasta aega puudutanud, pidasin seda juba tobedaks. Aga üks mu õpilastest ütles, et kirjuta ise, meil on tegemist. Tema käsk oli seadus. Seda ma tegingi, sest ma teadsin ukraina keele rääkijana, kes on Ukrainas elanud, et teistel ameeriklastel pole Ukrainaga neid kogemusi olnud."

Tema raamat sisaldab oma õpilastelt, sõpradelt ja intervjuudest kogutud tõestisündinud lugusid.