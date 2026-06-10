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Sisulooja Darya Pastak: seapekk annab ukrainlastele energiat

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Sotsiaalmeedia sisulooja Darya Pastak rääkis "Terevisioonis", et ukrainlased armastavad väga pekki süüa ja seepärast nad ongi alati nii energilised. Pastak tutvustas salot ehk seapekki, mida süüakse musta leiva, rohelise sibula ja marineeritud kurgiga ning kuulsat Kiievi torti.

"Ukrainlased ei saa ilma pekita, sellepärast me oleme nii energilised," ütles sisulooja Darya Pastak. "Tavaline ukrainlane paneb paksu pekiviili leiva peale, selle peale rohelist sibulat ja kes tahab, siis ka kurki. Mõned lisavad ka küüslauku."

Peki valmistamiseks on ukrainlastel ka erinevad traditsioonid. "Ukrainlased söövad pekki hommikust õhtuni. Tõeline ukrainlanna ärkab kell kuus, tõmbab pekikese suhu ja peale väikse tordikese ja siis tulevad ilusad paksud põsed," muheles Pastak.

"Kuulsal Kiievi tordil on tänavu 70. sünnipäev. Legend räägib, et 70 aastat tagasi valmistasid kondiitrid mingit teist magustoitu ja unustasid panna munavalged ööseks külmkappi, munad olid toatemperatuuril. Et mitte neid raisata, tegid nad munadest beseekihid ja sellest tuligi Kiievi tort, mis sai väga populaarseks," meenutas Pastak. "Kiievi tordis on palju pähkleid. See on üsna kuiv tort, krõbisev. Üsna magus tort. See on tort, mida sa kas armastad või vihkad."

Sisulooja sõnul on ukrainlaste rahvustoitudeks veel borš ning vareenikud kartulite ja seentega.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

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