Raivo Tafenau: tsikliga sõites jäävad kõik mu mured ja maksmata arved maha

Muusik ja Taff:festi korraldaja Raivo Tafenau rääkis Vikerraadios, et autosse istudes tõmbab ta oma mured ja maksmata arved endaga kaasa, aga tsikliga sõites need kaasa ei tule. Tafenau sõnul tegeleb ta sõites ainult ratta tee peal hoidmisega ja nii on tsikkel tema stressimaandamise vahend.

"Taff:festi teeme sel aastal seitsmendat korda. Meie seltskond sattus sõltuvusse, tegime esimese festivali 2020. aastal. Mina kui vabakutseline muusik olen alati harjunud majanduslike riskide võtmisega. Kui ma ise ei tee, siis midagi ei juhtu ka. Võtsime suure riski ja tegime selle festivali koroona ajal. Keegi teine ei julgenud Haapsalus midagi teha, ainult meie. Publik oli seda kaua aega oodanud ja samuti muusikud polnud saanud tükil ajal midagi teha. Seal oli metsik möll, plats oli kohe täis. Tavaliselt läheb ju aastaid, enne kui publik uue festivali üles leiab," meenutas muusik ja festivali korraldaja Raivo Tafenau, kelle suureks unistuseks oli panna džässmuusikud mängima suurele rokilavale.

Tafenau sõnul teeb silma märjaks, et tema poeg Ramuel Tafenau on läinud samuti muusiku teed. "Ma ei pea Ramuelile mitte kunagi ütlema, et tee seda või toda, mis on õige, ära nii tee, see puudutab nii trummimängu kui festivali organiseerimist. Mul on meeles üks oma poja lause, kui tegime esimest festivali. Ta ütles, et teeme sellise festivali, et muusikud pärast ütleksid wow. Iva on selles, et muusikute vahel läheb kommunikatsioon lahti ja sealt hargneb võrgustik, milline see festival on. Ja seda head tunnet näeb ju publikult. Mul läks lamp põlema, et midagi olen siin elus õigesti teinud," sõnas Tafenau.

Tafenau on mootorrattahull. "Mootorrattaga sõites on mul probleemidest vabastamise tunne. Kui ma istun autosse, tõmban ma oma mured ja maksmata arved endaga stressiks kaasa, aga tsikliga nad miskipärast kaasa ei tule. Sa tegeled seal vaid ühe asjaga - ratta tee peal hoidmisega. Eriti veel siis, kui mul on Signe taga. Ma tunnetan vastutust, et ma pean olema targalt rattas seljas, see on suur vastutus. Tsikliga sõitmine on üks mu stressimaandamise vahendeid," tõi muusik välja.

Tänavu aprillis sõitis Tafenau tsikliga maha 4200 kilomeetrit. "Käisin Türgis, Kreekas ja Bulgaarias. Olen sellega teinud praegu rahu. See tunne peab tulema nipsust, spontaanselt, see pole ettevalmistatud," muheles Tafenau.