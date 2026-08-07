Ingmar Kiviloo: tahaksin kirjutada muusikat telereklaamidele

Muusik Ingmar Kiviloo rääkis Vikerraadios, et otsib praegu tööd, kus ta saaks kooli kõrvalt kirjutada muusikat televisioonile ja telereklaamidele. Kuigi ta sai kaheksasse ülikooli sisse, asub ta sügisest klassikalist heliloomingut õppima Toronto Ülikoolis, kus õpib ka tema abikaasa.

"Eestis olen ma terve suve olnud ja nautinud Eesti suve juba mai keskpaigast saadik," ütles muusik Ingmar Kiviloo. "12. augustil lähen Torontosse, kus ma olen väga palju varasemalt käinud. Seal elab minu naine, kes õpib Toronto Ülikoolis ja ma lähen samasse kooli õppima klassikalist heliloomingut."

Kivilool on ka Kanada kodakondsus. "Minu isa oli väliseestlane ja selle kaudu on mul kaks kodakondsust."

Torontos on suur eestlaste kogukond ja seal elab palju ka Kiviloo sugulasi. "See saab olema üks väga tore elu ja kogemus. Siiani olen ma sugulastel ainult külas käinud, ma ei ole ise kunagi Torontos elanud."

Kevadel lõpetas Kiviloo maineka Berklee muusikakolledži.

"Praegu ootan ma mitmest kohast vastuseid, et kooli kõrvalt asuda ka tööle, just heliloomingu vallas, näiteks muusika kirjutamine meediale. Ma räägin televisioonist ja telereklaamist. Tunnen, et see on midagi, mida ma koolis õppisin ja mis tuleb mul hästi välja ja miks siis mitte neid oskusi reaalselt ära kasutada."

Ameerikas õppides ei tohtinud ta kooli kõrvalt tööl käia. "Kui tuled väljastpoolt Ameerika Ühendriiki, siis üliõpilase viisaga ei või kooliväliselt mingit töökohta endale võtta. Ameerika üliõpilased võivad tööl käia, esineda ja kõike teha. Kanadas võin ma ka kõike teha," muheles Kiviloo.

Berklee muusikakolledžis on õppinud ka Laura Põldvere, Tõnu Naissoo, Sofia Rubina ja Uku Suviste. "Eestlasi seal teatakse küll. Üks minu õpetaja Renato Milone oli üllatunud, kui ma esimeses tunnis ütlesin, et ma olen Eestist ja küsis, kas ma tean Uku Suvistet. Ütlesin, et tean küll, me oleme isegi sugulased, siis ta tuli ja kallistas mind ja ütles, et Uku oli tema toakaaslane Berklees ja neil on tugev side ja ühendus olnud," meenutas Kiviloo.

8. augustil korraldab Kiviloo Viimsi Artiumis tänukontserdi kõikidele, kes toetasid tema õpinguid Berklee muusikakolledžis ja toetavad edaspidi ka Toronto Ülikooli õpinguid.

"Ma sain tegelikult kaheksasse erinevasse kooli sisse, millest kuus asusid Ameerikas, aga valisin siiski Toronto Ülikooli," nentis Kiviloo.