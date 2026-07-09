Tuuli Rand: ma ei julgenud pikalt oma rasedusest rääkida

Muusik Tuuli Rand rääkis saates ""R2 Hommik!", et ei julgenud pikalt oma rasedusest rääkida, sest tal on varem olnud raseduse katkemine. Ranna sõnul on tema rasedus olnud väga pehme ja ta on väga hoitud.

"Tänapäeval on tunne, et sa annad küll pidevalt laule välja, aga kuhugi õhku või pilve. Ära kaob isiklik kontakt lauluga. Tahtsin seekord enda ja oma sõprade jaoks midagi teha, et oleks midagi füüsilist," ütles muusik Tuuli Rand, kes esitles tenniseplatsil oma uut singlit "Mõistatus".

Padel on Ranna jaoks igav, tema on enda sõnul ikka tennise fänn. "Läksin esimesse trenni kümme aastat tagasi 25-aastasena. Spordiarmastus aina kasvab," lisas Rand. "Mu suhe mehega sai ka alguse sellest, et mees kutsus mind tennist mängima. See on minu jaoks unistuste täitumine."

"Ma ei julgenud oma rasedusest rääkida, sest mul on olnud üks ärakukkumine ja kui naisena oled sellise asja läbi teinud, siis see teeb väga ettevaatlikuks, ei julge ära sõnuda. Ka väga paljud mu sõbrad ei teadnud alguses, neil olid kohale tulles suud täitsa ammuli. Nüüd hakkab vaikselt pesapunumise faas pihta," sõnas Rand, kes teatas beebiootusest singli esitlussündmusel.

"Kogu mu rasedus on olnud väga pehme. Pole kordagi oksendanud, olen olnud väga hoitud, mul pole mingeid veidraid isusid," ütles Rand, kellel on praegu 34. rasedusnädal.