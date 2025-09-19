Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

Toiduteadlane Rain Kuldjärv rääkis "Ringvaates", et seened on supertoit, sest neis leidub olenevalt seeneliigist kiudaineid, B-grupi vitamiine, mineraalaineid ja isegi D-vitamiini. Kuldjärv ise on hoidistanud tänavu juba 50 purki seeni ja tõi välja oma lemmikud šiitake ja lambatatiku.

"Minul oli ka lapsepõlvetrauma, sest bioloogiatunnis õpetati, et seened on mõttetu toit. Siis ma ei osanud veel vastu vaielda, aga õppisin ülikoolis toidutehnoloogiat ja vaatasin sellesse teemasse värske pilguga sisse ning sain aru, mida sellega mõeldi, kui omal ajal öeldi, et seened on mõttetu toit."

Kuldjärve sõnul peeti toona silmas, et seente toiteväärtus on madal, mõeldes just kalorsust. "Seentest tõepoolest ei saa palju kaloreid, aga just seepärast peaks seened tänapäeval olema supertoit. Selles mõttes, et seened on väga kaloritevaesed, aga neis on pigem rohkem kiudaineid, B-grupi vitamiine ja olenevalt seeneliigist erinevaid mineraalaineid. Kui seen saab natuke päikest, võib temas olla isegi D-vitamiini," loetles Kuldjärv, mida kasulikku seened tegelikult endas peidavad.

Kupatada tuleks seeni õigesti ja täpselt nii palju kui konkreetsele seeneliigile on vaja, mitte rohkem.

Seenemaailm on Kuldjärve sõnul tõesti kirju ja keskmine eestlane tunneb ära 5 – 10 seeneliiki, mida ta korjab ja sööb. "Mäletan, kui käisin Poolas pilvikuid korjamas ja mind vaadati kui hullu eestlast, sest nende arvates on pilvikud mürgised seened," meenutas Kuldjärv.

Toiduteadlane tõi välja funktsionaalsed seened, mis on rahvameditsiinis, eriti aga hiina meditsiinis väga populaarsed. "Šiitake seened on toiteväärtuselt kõrgemad seened, mis siis väidetavalt, see ei ole küll lõplikult kinnitatud, on antioksüdantiderikkad. Neid võib süüa toorelt nagu šampinjonegi. Kes tahab väga head köögiviljapuljongit, pange seent juurde ja saab väga täidlase umami maitsega puljongi," selgitas Kuldjärv.

Toiduteadlane on sel aastal ise juba 50 purki seeni hoidistanud. Stuudiosse kaasa võttis Kuldjärv lehmatatikuhoidise. "Tatikate miinuseks on nende limasus ja tekstuur, mis mõnele ei meeldi, aga maitseb tõesti imehästi. Kuumtöödeldes muutub lehmatatik potis roosaks."

Toiduteadlase Rain Kuldjärve tänavune seenesaak on juba 50 purki pandud Autor/allikas: ERR

"Seened on küll hea dieettoit, aga nendega ei tasuks ka üle pingutada, sest nad on raskesti seeditavad. Prae kõrvale pigem mõõdukas kogus seeni," tõdes Kuldjärv.

Kuldjärvel on taktika õppida igal aastal üks uus seeneliik.