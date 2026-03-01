X!

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

Eurovisioon
Duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen
Duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Autor/allikas: Yle.fi
Eurovisioon

Soomet esindab 2026. aasta Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen looga "Liekinheitin", mis võitis ülekaalukalt Tampere Arenal toimunud Soome eurolaulu võistluse ehk Uuden Musiikin Kilpailu.

Duo lugu oli võistluse ülekaalukas favoriit. Lampenius ja Parkkonen kogusid oma võistluslauluga kokku 570 punkti, teise koha saanud Antti Paalanen 210 punkti.

Võistluse järgsel pressikonverentsil ütles duo, et nad on võidu eest väga tänulikud ja lähevad Eurovisiooni võitma.

Lampeniuse sõnul tunneb ta enne igat esinemist närvilisust, aga laval valdab teda uskumatu tunne. "Saime publikult palju armastust," lisas ta.

Pete Parkkonen ütles, et laulu sõnum on, et me räägime probleemidest ja ei jää üksi.

Soome astub üles Eurovisiooni esimeses poolfinaalis.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Yle.fi

