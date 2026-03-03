Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

Karl-Erik Taukar rääkis "Ringvaates", et aitas valida Saksamaa tänavust eurolaulu ja kuigi võidulugu ei olnud tema arvates kõige parem, on see siiski väga hea. Taukari sõnul oli Saksa eurolaulu finaal produktsiooni kalliduse mõttes Eesti Laulu finaaliga samal pulgal.

"Väga sümpaatne oli seal käia. Väga sõbralik ja toetav õhkkond. 80 protsenti artistidest olid ikka väga kõrgel tasemel," ütles Karl-Erik Taukar, kes veetis oma sünnipäeva Saksa Eurovisiooni žüriis laule hinnates.

Produktsiooni kalliduse mõttes on Eesti Saksamaaga samal pulgal. Finaal toimus telestuudios, mis näeb välja Unibet Arena, kus on sadu ja sadu inimesi. "Tõenäoliselt mahub sinna stuudiosse ka mõni tuhat inimest."

Finaalis võistles üheksa laulu. "Üheks saatejuhiks oli Hazel Brugger. Stuudios valitses ülev meeleolu."

Žüriiliikmed omavahel ei arutanud neid laule enne kui show algas ja enamik polnud neid lugusid varem kuulanudki. "Žüriis oli nii artiste ja ajakirjanikke kui ka rahvuslike finaalide saatejuhte sarnaselt minuga," meenutas Taukar.

Žürii ülesanne oli üheksast laulust välja valida kolm, mis läksid edasi rahvahääletusele.

Võidulaulu Taukar esimeseks ei pannud, aga see oli tema kolme parima laulu seas. "Kahe parima laulu vahel oli seis väga tasavägine. Võitjal oli umbes 37 protsenti ja teisel kohal 34 protsenti vaatajate häältest."

Taukari isiklik lemmik kattus ka teiste žüriiliikmete lemmikuga. "Lichtensteini noormees nimega Wavvyboi, lahe glämmrokkar. Pärast võistlust oli žüriitoas kuulda ka nurinat, et rahvast ikka ei saa usaldada, et ikkagi žürii peaks laulu valima," muheles Taukar.

Sarah Engels "Fire"