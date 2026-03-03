X!

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

Eurovisioon
Foto: Erakogu
Eurovisioon

Karl-Erik Taukar rääkis "Ringvaates", et aitas valida Saksamaa tänavust eurolaulu ja kuigi võidulugu ei olnud tema arvates kõige parem, on see siiski väga hea. Taukari sõnul oli Saksa eurolaulu finaal produktsiooni kalliduse mõttes Eesti Laulu finaaliga samal pulgal.

"Väga sümpaatne oli seal käia. Väga sõbralik ja toetav õhkkond. 80 protsenti artistidest olid ikka väga kõrgel tasemel," ütles Karl-Erik Taukar, kes veetis oma sünnipäeva Saksa Eurovisiooni žüriis laule hinnates.

Produktsiooni kalliduse mõttes on Eesti Saksamaaga samal pulgal. Finaal toimus telestuudios, mis näeb välja Unibet Arena, kus on sadu ja sadu inimesi. "Tõenäoliselt mahub sinna stuudiosse ka mõni tuhat inimest."

Finaalis võistles üheksa laulu. "Üheks saatejuhiks oli Hazel Brugger. Stuudios valitses ülev meeleolu."

Žüriiliikmed omavahel ei arutanud neid laule enne kui show algas ja enamik polnud neid lugusid varem kuulanudki. "Žüriis oli nii artiste ja ajakirjanikke kui ka rahvuslike finaalide saatejuhte sarnaselt minuga," meenutas Taukar.

Žürii ülesanne oli üheksast laulust välja valida kolm, mis läksid edasi rahvahääletusele.

Võidulaulu Taukar esimeseks ei pannud, aga see oli tema kolme parima laulu seas. "Kahe parima laulu vahel oli seis väga tasavägine. Võitjal oli umbes 37 protsenti ja teisel kohal 34 protsenti vaatajate häältest."

Taukari isiklik lemmik kattus ka teiste žüriiliikmete lemmikuga. "Lichtensteini noormees nimega Wavvyboi, lahe glämmrokkar. Pärast võistlust oli žüriitoas kuulda ka nurinat, et rahvast ikka ei saa usaldada, et ikkagi žürii peaks laulu valima," muheles Taukar.

Sarah Engels "Fire"

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Marko Reikop

Samal teemal

Võitja!

kuula võistluslugusid

viimased uudised

09:41

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

01.03

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

13.01

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

15.12

Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad

14.12

Noorte Eurovisiooni võitis Prantsusmaa

10.12

Ka Island boikotib Iisraeli tõttu Eurovisioonil osalemist

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

21.11

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

14.10

Eurovisiooni uus peaprodutsent Gert Kark: ETV-st on pärit minu tööeetika ja -tahe

14.10

EBU lükkab Eurovisiooni-teemalise arutelu detsembrisse

Laadi alla

Loetumad uudised

01.03

Soomet esindab Eurovisioonil duo Linda Lampenius ja Pete Parkkonen

09:41

Saksa eurolaulu žüriiliige Taukar: võidulugu polnud parim, aga on väga hea

18.05

Eurovisiooni võitis Austria, Eesti saavutas kolmanda koha!

11.02

Lätit esindab Eurovisioonil Dons

21.11

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

14.05

Eurovisiooni finaal | Leedu "Stay"

18.05

Galerii: Tommy Cash saabus Eestisse

19.05

Karmel Killandi: Tommy Cash suudab ülihästi kontrollida lavanärvi

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

15.12

Eurovisioonil astuvad võistlustulle 35 riigi esindajad

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo