Tommy Cash tuli välja uue "Espresso Macchiato" muusikavideoga

Tommy Cash on valmis saanud uue muusikavideo Eesti Laulu võiduloole "Espresso Macchiato".

Minimalistlikku stiili jätkates on Tommy Cash nüüd uude muusikavideosse võtnud kaasa nii Eesti Laulu laval käinud turvameestest tantsijad kui ka viipekeele tõlgi Jegor Anderejevi. Cash ise on uues videos kahestunud ja demonstreerib viraalseks läinud tantsuliigutusi, mida ta on lubanud ka Eurovisiooni suurel laval korrata.

Uus video on valminud koostöös režissöör Alina Pyazokiga. Video on sellest pühapäevast avalik Eurovisiooni Youtube'i kanalil. "Espresso Macchiato" esimesel videol on Tommy Cashi Youtube'i kanalil juba seitse miljonit vaatamist.

Tommy Cash astub Baselis Eurovisiooni lavale esimeses poolfinaalis 13. mail.